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Экономика

29 апреля 2017, 11:10
Компаний "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбу

Компания "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбу

В планах компании - запуск доставки в страны АТР приморского гребешка и трепанга

Дальневосточную камбалу в живом виде впервые доставили из России в Китай и Южную Корею. Компания экспортировала в Хуньчунь 14 тонн, в п.  Сокчхо – порядка 5,1 тонн рыбы. Путь от места промысла до конечного потребителя занял менее 10 дней, сообщает ЕНВ.

Ранее на экспорт в страны АТР шла только замороженная или термически обработанная рыба. Представители группы компаний "Антей" рассказали, что для транспортировки живой продукции было принято решение переоборудовать судно – для этого в нем появились специальные резервуары и система поддержания жизнеобеспечения живой рыбы. На берегу рыбу перегружают в машины, оборудованные специализированными бассейнами. Далее автотранспортом ее доставляют на пункты передержки в странах Азии, где созданы все условия для ее хранения и реализации. Весь путь от места добычи до потребителя занимает до 10 дней.

Компания "Антей" - динамично развивающаяся рыболовная структура с 25-летней историей промысла. Флот компании составляют пятнадцать судов. Основу промысла кoмпании составляют различные виды краба. На добыче крабовых объектов промысла в морях Дальневосточного бассейна работают десять судов. Они ведут промысел краба в Охотском, Беринговом и Японском морях. Шесть судов компании выпускают готовую мороженую продукцию непосредственно в море, в виде целого краба и конечностей краба. Четыре судна - оборудованы под доставку уловов краба до конечного покупателя в живом виде. СРТМ "Олафссон" - крупнейшее судно по добыче краба, имеющее оптимальную систему выгрузки. Судно имеет способность выловить и доставить более 100 тонн живого краба. "Антей" успешно производит и доставляет крабовую продукцию на рынок США и рынок Японии более 10 лет.

В настоящий момент специалисты прорабатывают возможность ускорения процесса перегрузки рыбы, и, соответственно, уменьшения времени транспортировки. Существующие мощности позволяют доставлять на берег до 50 тонн живой камбалы в месяц. В текущем году этот показатель будет увеличен до 120 тонн.

В планах на 2019 год - запуск доставки в страны АТР приморского гребешка и трепанга. Сейчас ведется активная работа по обустройству соответствующей инфраструктуры на о. Русском во Владивостоке. Общий объем инвестиций в развитие данного направления составит в ближайшие годы более 200 млн руб.

Как сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, одна из компаний группы "Антей" вскоре станет резидентом Свободного порта Владивосток. Заявка уже рассмотрена и одобрена.

Метки: АТР, рыбопродукция, эеспорт

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