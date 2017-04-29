Владимир Миклушевский выступил с отчётом перед Законодательным Собранием

Своё выступление губернатор Миклушевский начал с поздравления депутатов с Днём российского парламентаризма, который был 27 апреля. Он отметил важность совместной работы власти и гражданского общества. Также, он поблагодарил представителей Заксобрания за работу, подвёл итоги. Потом он перешёл к планам на будущее, сообщает ЕНВ.

Губернатор уделил особое внимание законам, принятым Законодательным Собранием за последние годы. Среди них закон "О земле", "О поддержке инвестиционной деятельности", "О региональных налоговых льготах", об установлении налоговой ставки для предпринимателей, использующих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Также он привёл ряд цифр, говорящих о росте экономики Приморья. Например, что объем валового регионального продукта составил более 745 миллиардов рублей против 716 миллиардов в 2015 году.

Особое внимание было уделено проектам ТОР и свободного порта Владивосток. Губернатор заявил, что инвестиции в программу ТОР составили 44 миллиарда рублей, 350 миллионов из которых поступили в краевой бюджет в качестве налогов. А резиденты порта вложили почти 4 миллиарда рублей в свои проекты.

Также губернатор обозначил вопросы о снижении энерготарифов, формировании информационного климата и туристических вопросах. Было сказано, что за последние годы многократно возрос поток туристов в наш край. Развлекательный курорт "Приморье", строительство океанариума, развитие малой авиации.

Были обсуждены вопросы социальной сферы, среди которых здравоохранение и образование. Также была затронута сфера жилищно-коммунального хозяйства: снижение роста тарифов, переход с мазута на уголь, программа капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.

В окончании отчета губернатор Миклушевский отметил, что Приморский край страна всегда рассматривала как мощнейший центр международного экономического, делового и культурного сотрудничества на Тихом океане. "И мы должны, обязаны просто, соответствовать этому высокому статусу. Впереди еще много работы, но я уверен, вместе мы добьемся всех поставленных задач!", - резюмировал Владимир Миклушевский.

"Прошедший отчет губернатора отличился от предыдущих уровнем своей абстракции, - отмечает ведущий политолог Приморского края, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – По сути, Миклушевский давал выкладку о проделанной работе за последние пять лет нахождения на посту губернатора. При этом, так или иначе, были обозначены все федеральные и региональные проекты, реализуемые в Приморском крае в последние годы. Основной акцент в своем отчете губернатор сделал на привязке направлений политики Белого Дома к указам президента и его поручениям. Данная тенденция прослеживалась особенно отчетливо, и это тоже выделило данный отчет из предыдущих. Таким образом, губернатор делал акцент на эффективность проделанной работы, прежде всего, с точки зрения федеральных посылов. Он прекрасно понимает, что с учетом последних провалов в информационной политике администрации края, данный фактор пока что обеспечивает ему устойчивое положение в губернаторском пуле, несмотря ни на какие рейтинги", - прокомментировала ситуацию политолог.