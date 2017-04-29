Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

29 апреля 2017, 09:00
28 апреля губернатор Приморья выступил с отчётом перед Законодательным Собранием

Владимир Миклушевский выступил с отчётом перед Законодательным Собранием

Губернатор края фактически подвел итоги своего пятилетнего пребывания на посту

Своё выступление губернатор Миклушевский начал с поздравления депутатов с Днём российского парламентаризма, который был 27 апреля. Он отметил важность совместной работы власти и гражданского общества. Также, он поблагодарил представителей Заксобрания за работу, подвёл итоги. Потом он перешёл к планам на будущее, сообщает ЕНВ.

Губернатор уделил особое внимание законам, принятым Законодательным Собранием за последние годы. Среди них закон "О земле", "О поддержке инвестиционной деятельности", "О региональных налоговых льготах", об установлении налоговой ставки для предпринимателей, использующих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Также он привёл ряд цифр, говорящих о росте экономики Приморья. Например, что объем валового регионального продукта составил более 745 миллиардов рублей против 716 миллиардов в 2015 году.

Особое внимание было уделено проектам ТОР и свободного порта Владивосток. Губернатор заявил, что инвестиции в программу ТОР составили 44 миллиарда рублей, 350 миллионов из которых поступили в краевой бюджет в качестве налогов. А резиденты порта вложили почти 4 миллиарда рублей в свои проекты.

Также губернатор обозначил вопросы о снижении энерготарифов, формировании информационного климата и туристических вопросах.  Было сказано, что за последние годы многократно возрос поток туристов в наш край.  Развлекательный курорт "Приморье", строительство океанариума, развитие малой авиации.

Были обсуждены вопросы социальной сферы, среди которых здравоохранение и образование. Также была затронута сфера жилищно-коммунального хозяйства: снижение роста тарифов, переход с мазута на уголь, программа капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.

В окончании отчета губернатор Миклушевский отметил, что Приморский край страна всегда рассматривала как мощнейший центр международного экономического, делового и культурного сотрудничества на Тихом океане. "И мы должны, обязаны просто, соответствовать этому высокому статусу.  Впереди еще много работы, но я уверен, вместе мы добьемся всех поставленных задач!", - резюмировал Владимир Миклушевский.

"Прошедший отчет губернатора отличился от предыдущих уровнем своей абстракции, - отмечает ведущий политолог Приморского края, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – По сути, Миклушевский давал выкладку о проделанной работе за последние пять лет нахождения на посту губернатора. При этом, так или иначе, были обозначены все федеральные и региональные проекты, реализуемые в Приморском крае в последние годы. Основной акцент в своем отчете губернатор сделал на привязке направлений политики Белого Дома к указам президента и его поручениям. Данная тенденция прослеживалась особенно отчетливо, и это тоже выделило данный отчет из предыдущих. Таким образом, губернатор делал акцент на эффективность проделанной работы, прежде всего, с точки зрения федеральных посылов. Он прекрасно понимает, что с учетом последних провалов в информационной политике администрации края, данный фактор пока что обеспечивает ему устойчивое положение в губернаторском пуле, несмотря ни на какие рейтинги", - прокомментировала ситуацию политолог.

Метки: губернатор, ЗСПК, Миклушевский, отчет

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия МедведеваИсследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия Медведева
вчера, 15:00
Около четверти жителей Дальнего Востока поддерживают деятельность действующего председателя правительства
Главы России и Японии обсудили сотрудничество на Дальнем ВостокеГлавы России и Японии обсудили сотрудничество на Дальнем Востоке
вчера, 14:30
Стороны обсудили совместную хозяйственную деятельность на Курилах
Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"
вчера, 00:00
В марте между президентом и премьер-министром состоялись консультации в формате "2+2", впервые за последние три года и четыре месяца

Последние новости

Северная Корея произвела пуск еще одной ракетыСеверная Корея произвела пуск еще одной ракеты
сегодня, 14:40
Испытание очередного объекта ракетной программы КНДР закончилось неудачей
Компания "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбуКомпания "Антей" первая в России экспортировала в страны Азии живую рыбу
сегодня, 11:10
В планах компании - запуск доставки в страны АТР приморского гребешка и трепанга
ОСАГО заработает по-новомуОСАГО заработает по-новому
сегодня, 00:00
Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+