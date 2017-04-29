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Общество

28 апреля 2017, 22:40
S7 запускает новый маршрут Владивосток - Осака

S7 запускает новый маршрут Владивосток - Осака

Полеты будут выполняться на воздушном судне А-320

Авиакомпания S7 Airlines открыла прямой регулярный рейс из аэропорта Владивосток в японский город Осака, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "МАВ".

Первый рейс отправился из аэропорта Владивосток 28 апреля в 13:30 местного времени.

Осака - находится в южной части острова Хонсю, является главным городом одноименной префектуры. Второй по значимости после  Токио и третий по численности населения, город Осака является популярным туристическим направлением. На данный момент в нем проживает 2,5 миллиона человек. Осака — историческая торговая столица Японии и, в настоящее время, один из основных промышленных центров и крупнейших портов страны.

"Новый рейс в Осака – это долгожданное событие для нашего аэропорта. В целом рейсы из Владивостока в Японию в этом году получили беспрецедентное развитие. Более чем в 2 раза, до ежедневных вылетов, увеличена частота регулярных рейсов в Токио, и теперь рейсы в японскую столицу дополнит второе регулярное направление – Осака, - отметил директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, - в 1 квартале 2017 года пассажиропоток аэропорта Владивосток на японском направлении вырос на 22%. В летнем сезоне мы ожидаем еще более высокий рост благодаря как увеличению потока туристов из Японии, так и повышению интереса к поездкам в Японию со стороны населения края".

Полеты по маршруту Владивосток - Осака  будут выполняться на воздушном судне А-320 еженедельно по средам и пятницам. Воздушное судно имеет комфортабельную компоновку салонов эконом и бизнес-класса и рассчитано на перевозку 158 пассажиров.

Отметим, аэропорт Владивосток ведет активную работу по расширению маршрутной сети. Открытие нового рейса в Японию из столицы Приморья – очередной шаг в реализации стратегии АО "МАВ" по развитию международных перевозок между Дальним Востоком России и странами АТР.

Метки: S7? Jcfrf? Zgjybz? fdbfhtqc

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