Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

28 апреля 2017, 21:50
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых

Предыдущее снижение ключевой ставки произошло на прошлом заседании в марте 2017 года

Центральный банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25%, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт регулятора.

"Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах",-  говорится в пресс-релизе.

В то же время, отмечают в ЦБ РФ, к инфляционным рискам относится волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров о сокращении уровня добычи нефти.

"Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась", - отмечает регулятор.

Предыдущее снижение ключевой ставки произошло на прошлом заседании в марте 2017 года. Тогда она была уменьшена на 0,25 процентных пункта: с 10 до 9,75.

В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре — и пять раз в 2015 году после повышения до 17 процентов из-за резкого ослабления рубля.

Метки: ключевая ставка, нефть, Центробанк

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дорога к объектам ТОР "Михаловский" будет заасфальтирована к концу сентябряДорога к объектам ТОР "Михаловский" будет заасфальтирована к концу сентября
вчера, 11:50
В территорию опережающего развития преимущественно входят сельскохозяйственные резиденты
В правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзиныВ правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзины
27 апреля 2017, 15:30
Вместе с этим эксперты рассказывают, что минимальные нормы потребительской корзины все еще остаются на низком уровне
Почта Банк и ФРДВ запустили программу льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара"Почта Банк и ФРДВ запустили программу льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара"
27 апреля 2017, 12:20
Ставка по кредитам от 8,5 - 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+