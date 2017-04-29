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Общество

28 апреля 2017, 18:10
Дальневосточная таможня с начала года выявила 138 преступлений

Дальневосточная таможня с начала года выявила 138 преступлений

Назначено штрафов на сумм более 78 миллионов рублей

За первые три месяца текущего года таможнями Дальневосточного таможенного управления возбуждено 138 уголовных дел (139 – в прошлом году за аналогичный период), причем 96% из них возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности таможен. Доля уголовных дел, возбужденных в отношении конкретных лиц, составила 97%, в прошлом году этот показатель составлял 87%, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено 79 уголовных дел на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. В том числе выявлено 53 случая контрабандного вывоза продукции морского промысла стоимостью 1,44 миллиарда рублей, 26 фактов незаконного вывоза лесоматериалов на сумму 47,6 миллиона рублей. Кроме того, пресечено две попытки незаконного вывоза из страны объектов дикой флоры и фауны, оцененных почти в 15 миллионов рублей.

За этот период выявлено семь фактов контрабанды наркотиков, в основном синтетических, и девять фактов контрабанды сильнодействующих средств, как правило, анаболических стероидов.

Особое внимание уделяется таможнями Дальнего Востока борьбе с преступлениями, наносящими существенный экономический ущерб государству.

За три месяца 2017 года таможнями региона выявлено восемь фактов уклонения от уплаты таможенных платежей путем недостоверного декларирования различных товаров на общую сумму более 78 миллионов рублей.

По фактам незаконного перемещения через границу гражданами наличной валюты возбуждено девять уголовных дел. Изъяты незадекларированные денежные средства, сокрытые от таможенного контроля, в общей сложности 21 миллион рублей в различной валюте.

В результате рассмотрения материалов уголовных дел в судах вынесено девять обвинительных приговоров. По пяти их них виновные приговорены к лишению свободы. Назначено штрафов на сумму 6,23 миллиона рублей.

В рамках борьбы с административными правонарушениями за 1-й квартал 2017 года дальневосточными таможнями возбуждено 1827 дел об административных правонарушениях, что соответствует показателям 2016 года.

Половина выявленных правонарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием перемещаемых через таможенную границу товаров. Общая стоимость предметов правонарушений превысила 3,2 миллиарда рублей.

За эти и другие правонарушения в 1-м квартале текущего года вынесено 1700 решений о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Метки: таможня

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