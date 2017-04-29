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Китай

28 апреля 2017, 15:20
Китай практическ закончил работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур
Китай практическ закончил работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур
Китай практическ закончил работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур

Китай практически закончил работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур

Российская сторона продолжается сооружение мостовых опор

Строительство первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в городе Тунцзян началось в 2014 году. К настоящему времени уже практически закончены работы с китайской стороны, на российской стороне продолжается сооружение мостовых опор. Планируется, что строительство моста будет полностью завершено к июню 2018 года, сообщает ЕНВ.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России.

"Мост создаст новый международный транспортный маршрут, будет способствовать расширению сотрудничества между приграничными городами России и Китая, станет важным этапом по реализации инициативы "Один пояс и один путь" (концепция межрегионального развития "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", предложенная председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС), а также экономического коридора России, Китая и Монголии", - сказал на торжественной церемонии, посвященной началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур секретарь горкома Хэйхэ Цинь Эньтин.

Напомним, в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста - 1283,8 м, ширина - 14,5 м. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивалась в 356 млн. долларов, две трети вложений придется на российскую сторону.

Метки: Амур, мост, РЖД

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