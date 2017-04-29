Китай практически закончил работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур

Строительство первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в городе Тунцзян началось в 2014 году. К настоящему времени уже практически закончены работы с китайской стороны, на российской стороне продолжается сооружение мостовых опор. Планируется, что строительство моста будет полностью завершено к июню 2018 года, сообщает ЕНВ.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России.

"Мост создаст новый международный транспортный маршрут, будет способствовать расширению сотрудничества между приграничными городами России и Китая, станет важным этапом по реализации инициативы "Один пояс и один путь" (концепция межрегионального развития "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", предложенная председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС), а также экономического коридора России, Китая и Монголии", - сказал на торжественной церемонии, посвященной началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур секретарь горкома Хэйхэ Цинь Эньтин.

Напомним, в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста - 1283,8 м, ширина - 14,5 м. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивалась в 356 млн. долларов, две трети вложений придется на российскую сторону.