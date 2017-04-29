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Политика

28 апреля 2017, 15:00
Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия Медведева

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к деятельности Дмитрия Медведева

Около четверти жителей Дальнего Востока поддерживают деятельность действующего председателя правительства

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" продолжил исследование отношения жителей дальневосточного региона России к работе действующего правительства. очередной темой в социологической повестке центра стало выявление рейтинга одобрения в дальневосточном федеральном округе деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, сообщает ЕНВ.

Ранее ЦСИ "Чёрный куб" завершил социологический срез отношения жителей дальневосточных субъектов к эффективности деятельности российского правительства по развитию Дальнего Востока России. Отметим, что рейтинги премьера оказались аналогичными – в регионе его деятельность на данный момент поддерживают не более четверти дальневосточников (около 24,7%).

Кроме того, девятая часть опрошенных (приблизительно 11,1%) относится к деятельности премьер-министра Российской Федерации Дмитрия. Медведева нейтрально. Антирейтинг премьера и председателя правящей партии страны, согласно опросам, проведенным среди 10 тысяч дальневосточников, составил более 64 процентов.

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что столь низкий уровень поддержки одного из руководителей страны в канун президентских выборов не противоречит логике Кремля.

"О президентских амбициях Дмитрия Медведева в экспертном сообществе известно всем. Поэтому в администрации президента все последние годы играли на понижение его рейтинга. Как результат, в отдаленных уголках страны рейтинг премьера крайне низок. Стоит отметить, что и рейтинг главы государства в некоторых районах ДФО снизился, но все равно поддержка президента среди населения в разы выше, чем у Дмитрия Медведева", — подчеркнул Юрий Коломейцев.

Как отмечает эксперт, рейтинг Медведева понижался не только Кремлем, но и различными политическими силами, которые, в свою очередь, логичным образом, хотели воспользоваться высоким одобрением деятельности президента россиянами – это стало одним из главных трендов, прошедших в России парламентских выборов 2016 года, – напоминает он. Главным фактором падения рейтинга Медведева является то, что его правительство не смогло донести до широких масс населения цели своей политики, принятые ими решения не нашли большой поддержки. Правительство не посчитало важным объяснить населению смысл, а главное – цель своих реформ.

"Конечной целью данного "понижения" является устранение конкурентов внутри правящих кругов. На фоне этого, "Единая Россия" в настоящий момент переживает серьезные внутрипартийные катаклизмы: сами "единороссы" в регионах выходили на митинги против Медведева. В добавок к этому, его однопартийцы "поливают грязью" друг друга на муниципальных и региональных праймериз и за их пределами", — заключил руководитель политологического центра.

Метки: исследование, Медведев, правительство, Черный куб

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