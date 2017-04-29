Стали известны сроки выпуска купюры с изображением Владивостока

Федеральные СМИ назвали сроки, когда выпустят новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Как сообщают представители Центробанка, новый дизайн денег уже полностью разработан. Выпущенные купюры будут выпущены с изображением Дальнего Востока и города Севастополя, сообщает ЕНВ.

Как сообщается, новые купюры появятся в полном обращении осенью этого года. Кроме того, Банк России уже анонсировал дизайн новых купюр. Чтобы усилить защиту от подделок, при производстве денег будет использована бумага, которая стала производиться совсем недавно.

Пресс-служба Центрального банка РФ официально заявила, что новые бумажные деньги появятся в обращении ориентировочно в октябре этого года.



Ранее мы уже сообщали о том, что Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Одна сторона "дальневосточной" купюры номиналом в 2000 рублей будет изображать мост на остров Русский, противоположная – космодром Восточный в Амурской области. Известные слова из песни группы "Мумий Тролль" воплотились в реальность в прошлом году. Дальний Восток и Севастополь одержали победу во всероссийском голосовании по выбору изображений, которые будут изображены на бумажных деньгах в 200 и 2000 рублей.

Напомним, конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь прошлого года. Его участниками стали более 5000 достопримечательностей из 1113 городов России. В конкурсе участвовало 76 символов из 49 российских регионов. По итогам голосования из всей России были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийского голосования, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала "Россия 1".