Дорога к объектам ТОР "Михаловский" будет заасфальтирована к концу сентября

Специалисты Примавтодора продолжают строить участок автомобильной магистрали Михайловка-Турий Рог-Некруглово, который в свою очередь примыкает к земельному участку ООО "Русагро-Приморье". Строительство осуществляется как реализация проекта по реконструкции дорог ТОР "Михайловский", сообщает ЕНВ.

Глава Примавтодора Дмитрий Горлов сообщил корреспондентам, что сейчас подходит к концу отсыпка земельной полосы, участок дороги готовится к асфальтированию.

"Устройство участка земли подходит к своему завершению. Все, что осталось строителям – прокладка водопропускной трубы. На данный момент все еще продолжается укладка земляной насыпи и слоя щебня. На участке работает 40 строителей, с более, чем десятью единицами техники, такими как экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки", - рассказал Дмитрий Горлов.

Как сообщают специалисты, протяженность автодороги – более двух километров. Окончание модернизации дорожного полотна ожидается в сентябре этого года, все работы производятся в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса".

Как сообщалось ранее, территория опережающего развития "Михайловский" специализируется на производстве сельского хозяйства. Кроме того, сегодня в Приморье создано еще три территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР "Надеждинская", одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР "Большой Камень", а также ТОР "Нефтехимический" на базе проекта ВНХК.

Согласно закону о территориях опережающего развития, строительство инфраструктуры производится за счет федерального и регионального бюджетов. Эксперты отмечают, что строительство должно завершится к концу года. Всего для ТОРов "Михайловский" и "Надеждинская" будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

Однако, как отмечают эксперты, степень реализации взятых на себя обязательств со стороны приморских и дальневосточных властей все еще находится на крайне низком уровне. "Большинство респондентов территорий опережающего развития вынуждены самостоятельно изыскивать средства на строительство инфраструктуры – без этого ни одно производство не запустить, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – С момента начала функционирования ТОРов в Приморском крае прошло два года, а региональные власти до сих пор рапортуют о том, что работы по строительству инфраструктуры ведутся, хотя, согласно экономической логике и целесообразности, они должны были завершиться давно".

Все это, по мнению эксперта, снижает эффективность функционирования территорий опережающего развития.