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Политика

28 апреля 2017, 00:00
Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"

Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"

В марте между президентом и премьер-министром состоялись консультации в формате "2+2", впервые за последние три года и четыре месяца

В Кремле проходит встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На повестке дня – вопросы реализации договорённостей, достигнутых во время визита главы Российского государства в Японию 15–16 декабря 2016 года, перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщает ЕНВ.

"Мы очень рады вас видеть в столице России. Вспоминаем, как тепло, Синдзо, ты принимал нас в Японии, в твоём родном департаменте.Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнёр. В прошлую нашу встречу в Ямагути, а затем и в ходе переговоров мы договорились об активизации наших отношений и наших контактов, нашей совместной работы и уже можем подвести определённые итоги", - отметил глава РФ.

В свою очередь, глава Японии в начале встречи предложил российском у лидеру обсудить тему мирного договора между двумя странами.

"Сегодня я бы хотел обсудить различные вопросы, в том числе вопросы двусторонних отношений, включая заключение мирного договора, а также обеспечение безопасности и региональную ситуацию", — сказал Синдзо Абэ.

Также премьер-министр выразил солидарность с народом России, выразив соболезнования погибшим и пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

Метки: встреча, Япония

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