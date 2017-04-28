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В мире

27 апреля 2017, 21:10
Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл во Вьетнам

Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл во Вьетнам

Тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Вьетнама и руководством провинции Кханьхоа

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл во вьетнамский порт Камрань, сообщает ЕНВ.

В рамках визита тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань".

Также российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, проведут ряд совместных товарищеских матчей по футболу и волейболу с вьетнамскими моряками.

Боевые корабли Тихоокеанского флота выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порт Пусан (Южная Корея) и порт Манила (Филлипины). Основная цель похода –– демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: Вьетнам, ТОФ

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