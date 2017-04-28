Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

27 апреля 2017, 17:40
Киберспорт станет официальной дисциплиной Азиады 2022 года

Киберспорт станет официальной дисциплиной Азиады 2022 года

К концу 2017 года количество людей, участвующих мероприятиях, связанных с киберспортом, достигнет 190 млн человек

На днях Олимпийский Совет Азии (ОСА) и компания "Alisports" (корпорация "Алибаба") в городе Ханчжоу объявили, что стороны стали стратегическими партнерами. В тот день ОСА также объявил, что киберспорт станет официальным видом спортивного состязания Азиады 2022 года в Ханчжоу, "Alisports" принимает активное участие в работе по развитию рынка каждого соревнования ОСА, сообщает ЕНВ.

Сейчас отрасль физического воспитания бурно развивается, киберспорт как один из самых популярных видов спорта среди молодежи набирает обороты во всем мире. 7 апреля ОСА обнародовал информацию о принятии киберспорта в "Азиатские Игры в закрытых помещениях" ("Asian Indoor Games"). В качестве видов спорта были выбраны такие соревнования как, например, футбол. Теперь будут вестись исследования и совещания по правилам киберсоревнований, допинг-тестированию участников и другим вопросам.

По статистике, к концу 2017 года количество людей, участвующих в соответствующих мероприятиях, связанных с киберспортом, достигнет 190 млн человек. По состоянию на апрель 2016 года, киберспортивное хозяйство уже принесло более 450 млн долларов США прибыли в мире. По предварительным подсчётам, к 2019 году прибыль от киберспорта будет превышать 1 млрд долларов США.

Метки: Азиада, киберспорт, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

IV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 годаIV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 года
26 апреля 2017, 19:40
В отличие от предыдущих трех выставок, стороны впервые представят презентации соответствующих провинции и областей
Китай спустил на воду первый авианосец собственного производстваКитай спустил на воду первый авианосец собственного производства
26 апреля 2017, 18:10
Новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания
Объемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растутОбъемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растут
26 апреля 2017, 00:00
Провинция Цзилинь надеется наладить сообщение со странами северо-восточной Азии, а также странами Европы и Америки

Последние новости

Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"Владимир Путин назвал Японию "добрым соседом" и "очень перспективным партнёром"
сегодня, 00:00
В марте между президентом и премьер-министром состоялись консультации в формате "2+2", впервые за последние три года и четыре месяца
Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл во ВьетнамОтряд боевых кораблей ТОФ прибыл во Вьетнам
вчера, 21:10
Тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Вьетнама и руководством провинции Кханьхоа
В правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзиныВ правительстве рассматривается вопрос об увеличении прожиточного минимума и потребительской корзины
вчера, 15:30
Вместе с этим эксперты рассказывают, что минимальные нормы потребительской корзины все еще остаются на низком уровне

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+