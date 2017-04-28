Киберспорт станет официальной дисциплиной Азиады 2022 года

На днях Олимпийский Совет Азии (ОСА) и компания "Alisports" (корпорация "Алибаба") в городе Ханчжоу объявили, что стороны стали стратегическими партнерами. В тот день ОСА также объявил, что киберспорт станет официальным видом спортивного состязания Азиады 2022 года в Ханчжоу, "Alisports" принимает активное участие в работе по развитию рынка каждого соревнования ОСА, сообщает ЕНВ.

Сейчас отрасль физического воспитания бурно развивается, киберспорт как один из самых популярных видов спорта среди молодежи набирает обороты во всем мире. 7 апреля ОСА обнародовал информацию о принятии киберспорта в "Азиатские Игры в закрытых помещениях" ("Asian Indoor Games"). В качестве видов спорта были выбраны такие соревнования как, например, футбол. Теперь будут вестись исследования и совещания по правилам киберсоревнований, допинг-тестированию участников и другим вопросам.

По статистике, к концу 2017 года количество людей, участвующих в соответствующих мероприятиях, связанных с киберспортом, достигнет 190 млн человек. По состоянию на апрель 2016 года, киберспортивное хозяйство уже принесло более 450 млн долларов США прибыли в мире. По предварительным подсчётам, к 2019 году прибыль от киберспорта будет превышать 1 млрд долларов США.