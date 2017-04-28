Во Владивостоке выбрали лучшего почтового оператора в крае

В прошедшую среду в клубе почтовой связи состоялся конкурс "Лучший оператор связи-2017". На него съехались конкурсантки из разных городов Приморья, сообщает ЕНВ.

Для определения лучшего оператора почтовой связи конкурсантки прошли 4 тура испытаний. Они показывали презентации по индивидуальным программам адаптации новых почтовых работников, отвечали на профессиональные вопросы письменно и устно. Кроме того, для объективной оценки участников жюри конкурса принимало во внимание результаты проверок качества обслуживания и наличие отзывов со стороны клиентов.

"Для наших работников конкурс является площадкой обмена опытом и инновациями, а для молодежи – возможностью познакомиться с востребованной профессией, - отметила пресс-секретарь приморского филиалы "Почты России" Ольга Колдышева. – Профессия массовая, известная. Как правило, если человек любит работать с людьми, он находит себя в этой профессии, получает карьерный рост. Сегодня конкурс определит лучшего оператора почтовой связи, который достойно представит Приморье на следующем этапе Всероссийского конкурса в Благовещенске".

Также корр. ЕНВ взял комментарий у Виктории Лопатенко, оператора находкинского почтового отделения № 692903. Отметим, что на момент взятия интервью мы не знали, что именно она станет победителем конкурса: "Я работаю оператором связи первого класса в Находкинском почтамте. Сегодняшнее мероприятие очень волнительное, интересное. Сегодня я узнала много нового", - поделилась своими впечатлениями она.

Как мы уже отметили, Виктория Лопатенко из Находки заняла первое место. Второе место досталось Елене Трушиной из пгт. Ярославского. Людмила Созина из п. Кавалерово получила третье место.

Конкурсанткам были вручены грамоты и подарки от общественной организации Профсоюза работников связи России.

Заметим, что мероприятие получилось довольно зрелищными. Победитель регионального этапа конкурса в дальнейшем примет участие в макрорегиональном этапе, который определит лучшего оператора почтовой на Дальнем Востоке.