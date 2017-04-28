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Политика

27 апреля 2017, 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся под угрозой

Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва

Впрочем, северокорейский порт Раджин может быть использован российской стороной для сообщения с другими странами АТР

Постоянную грузовые перевозки между Владивостоком и городом Насоном в КНДР могут прерваться по причине напряженности на Корейском полуострове. Перевозки осуществляет компания ООО "ИнвестСтройТрест", учрежденная во Владивостоке. Сейчас перевозки еще будут осуществляться только в ночное время, ранее суда между странами не ходили, сообщает ЕНВ.

Как сообщают эксперты, существует вероятность отмены туристических перевозок между Россией и КНДР, так как на данный момент желающих посетить Северную Корею крайне мало.

Компания ООО "ИнвестСтройТрест" хочет уже в мае запустить ежедневные пассажирские и грузовые перевозки между Приморьем и Северной Кореей, на территории, которая расположена по близости с портом Раджин. По данному маршруту будет проходить судно Mangyongbong-92. До начала 2006 года судно ходило в японский порт Ниигата.

Судно отправится из порта Раджин 8 мая и уже через 24 часа будет во Владивостоке. Сначала на судне будут перевозить туристов из Китая (города Хуньчунь), а также из России в Северную Корею. 

В первый рейс судно отправится из порта Раджин 8 мая и прибудет во Владивосток на следующее утро. В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня (КНР) и российских туристов в КНДР. Предварительно цена билета в один конец составляет около 550 юаней (порядка 4,5 тыс. рублей по сегодняшнему курсу).

Следует сказать и то, что Северная Корея оказалась среди других 18 стран, которые смогут оформить упрощенную визу, чтобы въехать на территорию Свободного порта Владивосток.

"Для того, чтобы заехать на территорию Северной Кореи, иностранные граждане должны пройти крайне сложную процедуру. Огромный вопрос вызывает, таким образом, намерение российской стороны принимать граждан из КНДР. Действительно ли приморские власти уверены, что их просто выпустят за границу?", - отмечает представитель российского туристического союза Ирина Тюрина.

Так, эксперты уверены, что реальную пользу принесет действие закона только со стороны Японии и Китая.

Тем не менее, российские власти не исключают возможности бизнеса с Южной Кореей через проекты Хасан – Раджин. За прошлый год через порт в КНДР было переправлено более 1,7 млн. тонн угля, в 2015 - 1 млн тонн. В январе 2017 года через погранпереход Хасан – Туманган было перевезено свыше 244 тыс. тонн грузов, что на порядок выше прошлогодней декады.

О возможности развивать сотрудничество сразу по трем направлениям с Южной и Северной Кореи по пути Хасан – Раджин сообщают на федеральном уровне. Совсем недавно об этом упомянул руководитель министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Надеюсь наступит такое время, когда мы сможем сесть на поезд в Сеуле, и через пару часов быть в Пхеньяне. Давайте сделаем так, что бы это было в наше с вами время", - отметил тогда министр.

Метки: КНДР, корейский кризис, Приморье, сотрудничество

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