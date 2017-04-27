Во Владивостоке пройдут мастер-классы по журналистики для детей

Студия детской журналистики "Недетские новости" проводит мастер-классы и профессиональные занятия для всех желающих, интересующихся журналистикой. Подобные мероприятия являются отличной возможностью получения опыта и навыков, сообщает ЕНВ.

Многие занятия проходят в формате игры, тренинга или квеста с полным погружением учащихся в различные виды деятельности: помимо знаний дети получают бесценный опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.

Студия детской журналистики "Недетские новости" - уникальный образовательный центр для школьников. Студия создана на базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ) и Центра социальных инноваций "Черный куб" в ноябре 2016 года. Здесь учащиеся узнают, как стать настоящим журналистом, как создать телепрограмму или телешоу, постигают азы актерского мастерства и режиссуры.

В ближайшие дни состоятся следующие мастер-классы:

29 апреля (суббота) в 11:00 "Публичные выступления" Константина Белецкого - популярный ведущий праздничных мероприятий, шоумен.

- популярный ведущий праздничных мероприятий, шоумен. 03 мая (среда) в 18:00 "Секреты успешного ток-шоу" Натальи Смоляниновой - известный журналист, ведущая и автор образовательных программ телеканала ОТВ.

Место проведения: Верхнепортовая, 38, офис 307 (Феско-Холл).

Запись по телефону: +7 (914) 0764-487.