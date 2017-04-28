Художник из Японии представит во Владивостоке всемирную выставку, посвящённую особой технике

Проект выставки "Искусство для всех", которая проходит по всему миру, откроется 27 и 28 апреля. Мастер живописи Юкио Кондо представит свои работы, выполненные в технике нихонга. На выставке будут представлены 42 картины художника, помимо нихонга также выполненные в стиле литографии, красками и карандашными зарисовками. Также, пройдут уникальные мастер-классы японского художника, которые смогут посетить все желающие, сообщает ЕНВ.



В России выставка пройдет в четырех городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и, собственно, Владивосток.



Для каждой своей экспозиции художник из Японии выбирает особые материалы – определенную бумагу и красящие вещества из природных материалов. Как сообщают организаторы выставки, со многими работами посетители смогут соприкоснуться. Так, на выставке будут представлены также тактильные картины.



"Художник затрагивает в своих работах темы почитания природы, в его творчестве изображаются пейзажи и дикие животные. Проработка деталей (шерсть животных или кора деревьев) отличается тонкостью и каллиграфичностью, изысканностью и изяществом. Еще одна проблема, которая затрагивается художником – проблема сохранения человеческой личности, достоинства в сложных, требующих решения ситуациях. Юкио Кондо уже посетил Средний и Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Индию — те страны, где наблюдается напряженная политическая обстановка и военные конфликты. В своих произведениях автора интересует не внешняя мишура, которая окутывает нашу жизнь, а внутренние сломы личности и то, как люди учатся их преодолевать", - сообщают организаторы.



В рамках выставки художник проводит мастер-классы по нихонгу для детей и взрослых с ограниченными возможностями по зрению, для организованных групп. Мастер-классы проходят в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 (остановка транспорта "Картинная галерея") при поддержке кафедры японоведения Школы региональных и международных исследований ДВФУ.



Юкио Кондо уверен в том, что искусство – невероятная сила, которая способна поднять человека в сложных, противоречивых ситуациях жизни, именно поэтому он и делает свое искусство нужным для всех людей.