Во Владивостоке пройдет ежегодный проект "ART-кухня-4"

Приморский краевой художественный колледж совместно с Приморским краевым центром народной культуры представляют ежегодный проект "ART-кухня-4" из серии "Ученик и учитель", собирающий в одной экспозиции как мастеров так и тех кто только начинает делать первые профессиональные шаги. Открытие выставки состоится 28 апреля в 14.00 и продолжит свою работу до 15 мая, сообщает ЕНВ.

В 2017 году тема выставки – "Натюрморт".

Помимо учеников на выставке можно будет увидеть и работы их учителей – преподавателей Приморского краевого художественного колледжа: Обманца А.А., Пестеревой Д.В., Джуры М.А. и др.

Впервые на этом проекте будут представлены работы учеников вечерних курсов по "Живописи", проходящих в Приморском краевом художественном колледже под руководством преподавателя Пестеревой Д.В.

Натюрморт — это самый распространённый жанр живописи, поэтому начинающие художники и зрелые мастера в области живописи постоянно возвращаются в своём творчестве к натюрморту.

В натюрмортах можно увидеть как изучение натуры, так и творческое переосмысление и философское отношение автора к окружающему миру.

Открытие выставки состоится 28 апреля в 14.00. Выставка продолжит свою работу до 15 мая включительно. Время работы с 10.00 до 18.00 ежедневно. Вход на выставку – свободный.