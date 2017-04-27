Отвечать за безопасность детского отдыха будут профессионалы

В министерстве образования представили предложения по подготовки педагогов и вожатых, отвечающих за детский отдых. На официальном федеральном портале проектов правовых нормативных актов был опубликован проект Минобрнауки России об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления, сообщает ЕНВ.

Данные постановления регулируют деятельность лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время и деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Теперь с детьми смогут работать только педагоги или люди, у которых есть специальный сертификат о том, что они знают детскую психологию или возрастные особенности.

Например, существует такой сайт, как РСО-образование. Прослушав лекции и написав контрольную работу, человек получит официальный сертификат педагога и сможет приступить к работе.

Также, обязательным стал тот факт, что работник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Напомним, что 2016 год отметился различными скандалами в сфере детского отдыха. К примеру, было возбуждено уголовное дело по гибели ребёнка в подмосковном лагере "Зелёный шум". Но самой ужасной трагедией стал случай в Карелии, когда при сплавах на лодках погибло 14 школьников. Данные происшествия списывали как раз на профнепригодность педагогов и вожатых.

Отметим, что данный проект является одним из самых обсуждаемых на стадии общественной экспертизы в настоящее время. Кроме того, тема активнообсуждается в социальных сетях.