В России запретили называть детей цифрами, знаками и титулами

Сенаторы запретили называть детей цифрами, знаками и титулами. Совет Федерации поддержал соответствующий закон на пленарном заседании. Поправки будут внесены в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ представила его автор, сенатор Валентина Петренко. В документе сказано, что при выборе родителями имени ребёнка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, а также указаний на ранги, должности и титулы.

Увлечение необычными именами началось ещё во времена СССР. Например, после победы во Второй мировой войне малышей стали называть Пофистал (Победитель фашизма Иосиф Сталин), Урюрвкос (Ура, Юра в космосе!), Ивис (И. В. Сталин), Изиль (исполнитель заветов Ильича), Статор (Сталин торжествует). В 90-х годах ХХ века в России случился всплеск интереса к необычным именам, особенно с иностранным оттенком. Вместо Михаила было модно называть ребёнка Майклом или Мишелем, Елизаветы стали Луизами, Алексеи — Алексами.В 2000-х в России появилось множество Прохоров, Потапов, Захаров, Прасковей, Агафий.

В Госдуме инициатива сенатора прошла все необходимые процедурные этапы. В процессе второго чтения законопроект немного подправили — аббревиатуры в качестве имён законодатели посчитали допустимыми. И мотивом к этому послужили не только экзотические имена вроде Даздрапермы ("Да здравствует Первое мая!"), но и вполне привычные Владлены (Владимир Ленин) или Кимы (Коммунистический интернационал молодёжи).

Кроме того, устанавливается, что при разных фамилиях родителей ребёнку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия. Последовательность в ней может быть любой, и состоять такая фамилия может не более чем из двух слов, соединённых дефисом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласился, что надо ограничить права родителей в выборе имени. "Почему дают диковинные имена? Чтобы выделиться. Сейчас Семейный кодекс не предусматривает ограничений. У молодого человека есть право изменить имя с 14 лет, но все издёвки происходят раньше", — напомнил либерал-демократ.

Под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры, поскольку многие такие имена вошли в практику. Например, Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира).

Попытка присвоить ребёнку не имя, а цифробуквенный код в России известна всего одна. В 2002 году москвичи Вячеслав Воронин и Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260602 (биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Но ЗАГС отказался регистрировать такое имя, суд решение поддержал. В результате мальчик живёт без документов. Чтобы устроить его в школу, родители оформили сыну "паспорт гражданина мира", выданный международной некоммерческой организацией, зарегистрированной в Вашингтоне.

Петренко уверена, что закон нужен для того, чтобы установить баланс между правом родителей и правом ребёнка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы.

Пока же законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребёнку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребёнка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, непроизносимости.

Петренко отметила, что закон почти год обсуждался в регионах и везде получил поддержку.