Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 апреля 2017, 09:00
В России запретили называть детей цифрами, знаками и титулами

В России запретили называть детей цифрами, знаками и титулами

Закон почти год обсуждался в регионах и везде получил поддержку

Сенаторы запретили называть детей цифрами, знаками и титулами. Совет Федерации поддержал соответствующий закон на пленарном заседании. Поправки будут внесены в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ представила его автор, сенатор Валентина Петренко. В документе сказано, что при выборе родителями имени ребёнка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, а также указаний на ранги, должности и титулы.

Увлечение необычными именами началось ещё во времена СССР. Например, после победы во Второй мировой войне малышей стали называть Пофистал (Победитель фашизма Иосиф Сталин), Урюрвкос (Ура, Юра в космосе!), Ивис (И. В. Сталин), Изиль (исполнитель заветов Ильича), Статор (Сталин торжествует). В 90-х годах ХХ века в России случился всплеск интереса к необычным именам, особенно с иностранным оттенком. Вместо Михаила было модно называть ребёнка Майклом или Мишелем, Елизаветы стали Луизами, Алексеи — Алексами.В 2000-х в России появилось множество Прохоров, Потапов, Захаров, Прасковей, Агафий.

В Госдуме инициатива сенатора прошла все необходимые процедурные этапы. В процессе второго чтения законопроект немного подправили — аббревиатуры в качестве имён законодатели посчитали допустимыми. И мотивом к этому послужили не только экзотические имена вроде Даздрапермы ("Да здравствует Первое мая!"), но и вполне привычные Владлены (Владимир Ленин) или Кимы (Коммунистический интернационал молодёжи).

Кроме того, устанавливается, что при разных фамилиях родителей ребёнку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия. Последовательность в ней может быть любой, и состоять такая фамилия может не более чем из двух слов, соединённых дефисом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласился, что надо ограничить права родителей в выборе имени. "Почему дают диковинные имена? Чтобы выделиться. Сейчас Семейный кодекс не предусматривает ограничений. У молодого человека есть право изменить имя с 14 лет, но все издёвки происходят раньше", — напомнил либерал-демократ.

Под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры, поскольку многие такие имена вошли в практику. Например, Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира).

Попытка присвоить ребёнку не имя, а цифробуквенный код в России известна всего одна. В 2002 году москвичи Вячеслав Воронин и Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260602 (биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Но ЗАГС отказался регистрировать такое имя, суд решение поддержал. В результате мальчик живёт без документов. Чтобы устроить его в школу, родители оформили сыну "паспорт гражданина мира", выданный международной некоммерческой организацией, зарегистрированной в Вашингтоне.

Петренко уверена, что закон нужен для того, чтобы установить баланс между правом родителей и правом ребёнка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы.

Пока же законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребёнку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребёнка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, непроизносимости.

Петренко отметила, что закон почти год обсуждался в регионах и везде получил поддержку.

Метки: дети, закон, имена, Совет Федерации

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке пройдет ежегодный проект "ART-кухня-4"Во Владивостоке пройдет ежегодный проект "ART-кухня-4"
сегодня, 13:10
Тема выставки – "Натюрморт"
Художник из Японии представит во Владивостоке всемирную выставку, посвящённую особой техникеХудожник из Японии представит во Владивостоке всемирную выставку, посвящённую особой технике
сегодня, 11:30
В Приморской картинной галереи пройдет выставка "Искусство для всех" японского художника Юкио Кондо
Отвечать за безопасность детского отдыха будут профессионалыОтвечать за безопасность детского отдыха будут профессионалы
сегодня, 10:40
Теперь с детьми смогут работать только педагоги или люди, у которых есть специальный сертифика

Последние новости

Почта Банк и ФРДВ запустили программу льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара"Почта Банк и ФРДВ запустили программу льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара"
сегодня, 12:20
Ставка по кредитам от 8,5 - 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика
В законе о свободном порте пропишут процедуру получения статуса резидента медицинскими организациямиВ законе о свободном порте пропишут процедуру получения статуса резидента медицинскими организациями
сегодня, 09:30
Целью поправок является налаживание сотрудничества в сфере лечения заболеваний со странами АТР – мировыми лидерами в области медицины
IV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 годаIV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 года
вчера, 19:40
В отличие от предыдущих трех выставок, стороны впервые представят презентации соответствующих провинции и областей

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+