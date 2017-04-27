Компания "Корякморепродукт" выплатила более 11 млн. рублей за незаконный вылов рыбы

По результатам проверки, проведенной 304-й военной прокуратурой гарнизона, в отношении ООО "Корякморепродукт" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море), сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Материалы административного производства для рассмотрения и привлечения виновных лиц к ответственности направлены в государственную районную инспекцию в порту Владивосток Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В счет возмещения ущерба от незаконной добычи 20 тонн рыбы в Западно-Беринговоморской и Восточно-Камчатской зонах территориального моря Российской Федерации по требованию военного прокурора 304-й военной прокуратуры гарнизона компания перечислила в доход государства 11,5 млн. рублей.