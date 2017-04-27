Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

26 апреля 2017, 19:40
IV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 года

IV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 года

В отличие от предыдущих трех выставок, стороны впервые представят презентации соответствующих провинции и областей

4-я Китайско-российская ЭКСПО-выставка будет проведена в Харбине провинции Хэйлунцзян в период с 15 по 19 июня. Лейтмотив данного мероприятия – "активизация сотрудничества, стимулирование инновационного развития", китайско-российская трансграничная электронная торговля остается важной темой мероприятия, сообщает ЕНВ.

По словам начальника Управления развития внешней торговли Минкоммерции Сунь Чэнхая, главные акценты коммерческой деятельности в рамках предстоящей выставки ЭКСПО выражены на трех направлениях. Во-первых, количественный рост. Предприятия и другие организации обеих сторон проявили большой интерес к участию в выставке ЭКСПО, количество заявленных коммерческих компаний намного больше, чем во время третьей Выставки ЭКСПО. Во-вторых, широкий охват отраслей. Настоящая выставка будет охватывать очень многочисленные сферы, в частности, содействие торговле, современное сельское хозяйство, таможенные услуги, коммуникация и логистика, освоение ресурсов, финансовые услуги, культура и туризм, молодежные обмены. В-третьих, высокий уровень. С китайской стороны более десяти министерств и ведомств участвуют в данном мероприятии, с российской стороны соответствующие профильные ведомства также активно готовятся.

Кроме того, в отличие от предыдущих трех выставок, стороны впервые представят презентации соответствующих провинции и областей. На этот раз ожидается презентация Челябинской области с российской стороны, которая славится развитой промышленностью и удобным транспортом, а с китайской стороны презентация провинции Гуандун.

Замиститель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил, что на данный момент РЖД, Российская техническая корпорация и Российская компания по управлению особыми экономическими зонами уже подтвердили участие в выставке, кроме того, представители соответствующих ведомств и регионов России тоже готовы присутствовать на мероприятии. Он подчеркнул, что Россия готова организовать соответствующие семинары о сотрудничестве по глубокой переработке древесины, усердно продвигать реализацию проектов сотрудничества с китайскими партнерами в сфере деревообработки.

Директор департамента Министерства экономического развития РФ Попов заметил, что в последние годы в России динамично развивается электронная коммерция, отмечается интенсивная тенденция развития трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией. Россия добилась хороших результатов в сфере разработки законов и законодательных правил по осуществлению электронной коммерции, результаты можно заметить не только на правовом уровне, но и на уровне разработки политики по налогообложению. Он привел пример о том, как российская компания "Открытие матрешки" поставляет экологически чистые продукты из России в восточную часть Китая по каналам электронной коммерции. Во время проведения 4-й Китайско-российской выставки ЭКСПО стороны готовы проводить обмены мнениями по вопросам сотрудничества в сфере трансграничной электронной коммерции.

Начальник Ассоциации по содействию торговле провинции Хэйлунцзян г-н Э Чжунци сообщил корреспонденту, что общая площадь павильонов 4-й Китайско-российской выставки ЭКСПО составляет 86 тысяч кв.м., в том числе павильон Китайско-российского сотрудничества, павильон международной моды, павильон машиностроительного оборудования и др. Выставленные экспонаты охватят множество областей: подъем региональной экономики, экологические стройматериалы, международная логистика, трансграничная электронная коммерция, интеллектуальное производство, экологическое сельское хозяйство, возобновляемые энергетические источники, финансовое сотрудничество, тяжелое оборудование и др.

Ныне предприятия из 36 стран и районов, в частности, России, Тайланда, Бельгии, Австрии, Великобритании, Франции и др., уже подали заявки на участие в выставке. 70% от общей площади павильонов уже оформлены. Китайская национальная нефтегазовая корпорация, Китайская национальная нефтехимическая промышленная корпорация, Китайская железнодорожная корпорация Чжунчэ, Китайская корпорация по строительству автодорог и мостов Лунцзянь и др. крупные предприятия страны готовы принять участие в выставке.

В первом квартале рост объема двустороннего товарооборота Китая и России составил около 30%. Организация Китайско-российской выставки ЭКСПО и другие разнообразные коммерческие мероприятия призваны также укреплять и углублять торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Метки: Харбин, ЭКСПО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай спустил на воду первый авианосец собственного производстваКитай спустил на воду первый авианосец собственного производства
вчера, 18:10
Новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания
Объемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растутОбъемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растут
вчера, 00:00
Провинция Цзилинь надеется наладить сообщение со странами северо-восточной Азии, а также странами Европы и Америки
В Китае быстро растет экономика совместного потребленияВ Китае быстро растет экономика совместного потребления
24 апреля 2017, 17:10
Концепция совместного пользования предполагает, что частные лица делятся друг с другом активами за определенную символическую плату

Последние новости

Компания "Корякморепродукт" выплатила более 11 млн. рублей за незаконный вылов рыбыКомпания "Корякморепродукт" выплатила более 11 млн. рублей за незаконный вылов рыбы
сегодня, 00:00
Компания занимается производством широкого спектра рыбопродуктов и рыбного жира
Во Владивостоке проходит инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017"Во Владивостоке проходит инвестиционный форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017"
вчера, 19:00
В форуме принимает участие Замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин
Бывший глава Безверховского сельского поселения получил 7 лет лишения свободыБывший глава Безверховского сельского поселения получил 7 лет лишения свободы
вчера, 18:20
Так же ему грозит штраф в размере 7 млн. рублей

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+