IV Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 15-19 июня 2017 года

4-я Китайско-российская ЭКСПО-выставка будет проведена в Харбине провинции Хэйлунцзян в период с 15 по 19 июня. Лейтмотив данного мероприятия – "активизация сотрудничества, стимулирование инновационного развития", китайско-российская трансграничная электронная торговля остается важной темой мероприятия, сообщает ЕНВ.

По словам начальника Управления развития внешней торговли Минкоммерции Сунь Чэнхая, главные акценты коммерческой деятельности в рамках предстоящей выставки ЭКСПО выражены на трех направлениях. Во-первых, количественный рост. Предприятия и другие организации обеих сторон проявили большой интерес к участию в выставке ЭКСПО, количество заявленных коммерческих компаний намного больше, чем во время третьей Выставки ЭКСПО. Во-вторых, широкий охват отраслей. Настоящая выставка будет охватывать очень многочисленные сферы, в частности, содействие торговле, современное сельское хозяйство, таможенные услуги, коммуникация и логистика, освоение ресурсов, финансовые услуги, культура и туризм, молодежные обмены. В-третьих, высокий уровень. С китайской стороны более десяти министерств и ведомств участвуют в данном мероприятии, с российской стороны соответствующие профильные ведомства также активно готовятся.

Кроме того, в отличие от предыдущих трех выставок, стороны впервые представят презентации соответствующих провинции и областей. На этот раз ожидается презентация Челябинской области с российской стороны, которая славится развитой промышленностью и удобным транспортом, а с китайской стороны презентация провинции Гуандун.

Замиститель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил, что на данный момент РЖД, Российская техническая корпорация и Российская компания по управлению особыми экономическими зонами уже подтвердили участие в выставке, кроме того, представители соответствующих ведомств и регионов России тоже готовы присутствовать на мероприятии. Он подчеркнул, что Россия готова организовать соответствующие семинары о сотрудничестве по глубокой переработке древесины, усердно продвигать реализацию проектов сотрудничества с китайскими партнерами в сфере деревообработки.

Директор департамента Министерства экономического развития РФ Попов заметил, что в последние годы в России динамично развивается электронная коммерция, отмечается интенсивная тенденция развития трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией. Россия добилась хороших результатов в сфере разработки законов и законодательных правил по осуществлению электронной коммерции, результаты можно заметить не только на правовом уровне, но и на уровне разработки политики по налогообложению. Он привел пример о том, как российская компания "Открытие матрешки" поставляет экологически чистые продукты из России в восточную часть Китая по каналам электронной коммерции. Во время проведения 4-й Китайско-российской выставки ЭКСПО стороны готовы проводить обмены мнениями по вопросам сотрудничества в сфере трансграничной электронной коммерции.

Начальник Ассоциации по содействию торговле провинции Хэйлунцзян г-н Э Чжунци сообщил корреспонденту, что общая площадь павильонов 4-й Китайско-российской выставки ЭКСПО составляет 86 тысяч кв.м., в том числе павильон Китайско-российского сотрудничества, павильон международной моды, павильон машиностроительного оборудования и др. Выставленные экспонаты охватят множество областей: подъем региональной экономики, экологические стройматериалы, международная логистика, трансграничная электронная коммерция, интеллектуальное производство, экологическое сельское хозяйство, возобновляемые энергетические источники, финансовое сотрудничество, тяжелое оборудование и др.

Ныне предприятия из 36 стран и районов, в частности, России, Тайланда, Бельгии, Австрии, Великобритании, Франции и др., уже подали заявки на участие в выставке. 70% от общей площади павильонов уже оформлены. Китайская национальная нефтегазовая корпорация, Китайская национальная нефтехимическая промышленная корпорация, Китайская железнодорожная корпорация Чжунчэ, Китайская корпорация по строительству автодорог и мостов Лунцзянь и др. крупные предприятия страны готовы принять участие в выставке.

В первом квартале рост объема двустороннего товарооборота Китая и России составил около 30%. Организация Китайско-российской выставки ЭКСПО и другие разнообразные коммерческие мероприятия призваны также укреплять и углублять торгово-экономическое сотрудничество двух стран.