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Общество

26 апреля 2017, 18:20
Бывший глава Безверховского сельского поселения получил 7 лет лишения свободы

Бывший глава Безверховского сельского поселения получил 7 лет лишения свободы

Так же ему грозит штраф в размере 7 млн. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Безверховского сельского поселения Леониду Васюкевичу. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконные действия мошенничество, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

Следствием и судом установлено, что глава Безверховского сельского поселения используя свое служебное положение, предложил предпринимателю оказать помощь в получении последним земельных участков в аренду за вознаграждение. За взятку в размере 160 тысяч рублей чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в аренду двух земельных участков с последующим заключением договора аренды на них.

Кроме этого, в июле 2015 года чиновник решил похитить денежные средства этого же предпринимателя путем обмана. За свои так называемые "услуги", выразившиеся в оказании предпринимателю помощи при заключении договора аренды земельного участка, глава сельского поселения получил 10 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В августе 2015 года, действуя по аналогичной схеме, глава сельского поселения пытался похитить у предпринимателя 200 тысяч рублей, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении им части денежных средств в сумме 150 тысяч рублей.

Приговором апелляционной инстанции Приморского краевого суда бывшему главе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы со штрафом 7 млн. рублей.

Метки: коррупция, прокуратура

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