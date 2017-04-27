Бывший глава Безверховского сельского поселения получил 7 лет лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Безверховского сельского поселения Леониду Васюкевичу. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконные действия мошенничество, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

Следствием и судом установлено, что глава Безверховского сельского поселения используя свое служебное положение, предложил предпринимателю оказать помощь в получении последним земельных участков в аренду за вознаграждение. За взятку в размере 160 тысяч рублей чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в аренду двух земельных участков с последующим заключением договора аренды на них.

Кроме этого, в июле 2015 года чиновник решил похитить денежные средства этого же предпринимателя путем обмана. За свои так называемые "услуги", выразившиеся в оказании предпринимателю помощи при заключении договора аренды земельного участка, глава сельского поселения получил 10 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В августе 2015 года, действуя по аналогичной схеме, глава сельского поселения пытался похитить у предпринимателя 200 тысяч рублей, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении им части денежных средств в сумме 150 тысяч рублей.

Приговором апелляционной инстанции Приморского краевого суда бывшему главе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы со штрафом 7 млн. рублей.