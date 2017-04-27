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Китай

26 апреля 2017, 18:10
Китай спустила на воду первый авианосец собственного производства

Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания

Второй по счету и первый разработанный собственными силами китайский авианосец в среду утром был спущен на воду в порту Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Церемония спуска авианосца на воду состоялась в порту Китайской корпорации судостроительной промышленности (ККСП).

Это второй китайский авианосец вслед за авианосцем "Ляонин", созданным на базе советского авианесущего крейсера "Варяг". Авианосец "Ляонин" поступил на вооружение военно-морского флота Китая в 2012 году.

Китай приступил к строительству своего второго авианосца в ноябре 2013 года. Строительство дока началось в марте 2015 года.

К настоящему моменту завершено строительство основного корпуса корабля и монтаж главного оборудования, в том числе двигателя и электрической системы.

Спуск судна на воду означает прогресс Китая в проектировании и строительстве отечественного авианосца.

После спуска на воду новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания. 

В церемонии спуска судна на воду, которая началась около 9:00, принял участие член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлун, а также руководство ККСП.

Метки: авианосец, Китай

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