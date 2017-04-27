Во Владивостоке Николай Смирнов представит выставку "Мирные завоеватели"

29 апреля в мастерской арт-резиденции "Заря" (цех ЦРМ, 5 вход) состоится вернисаж выставки Николая Смирнова, которая представит результаты работы художника во Владивостоке. Выставка продлится до 8 мая. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Проект Николая Смирнова исследует репрезентации "иностранных агентов" в культуре, перенасыщенной параноидальными образами. Как считает художник, "разрыв в масштабе между локальным и телесным, окружением и глобальными процессами, во-многом определяющими жизнь, фрустрирует современного человека и приводит к расцвету разнообразных теорий заговора, которые пытаются заполнить этот разрыв, объяснить вышедший из-под контроля мир".

Николай Смирнов (р. 1982) - художник, географ, куратор, исследователь. Закончил географический факультет МГУ и факультет живописи МГАХИ им. Сурикова, в настоящее время студент Школы Родченко. Работает с пространственными практиками и репрезентациями пространства в искусстве, науке и повседневности. Участник нескольких десятков групповых выставок. Куратор проектов "Метагеография" (совместно с Дмитрием Замятиным и Кириллом Светляковым, Государственная Третьяковская галерея, г. Москва) и "Вечная мерзлота" (Арктическая биеннале, г. Якутск, 2016). Номинант премии "Инновация" (2016, кураторский проект "Метагеография", совместно с Кириллом Светляковым). Автор ряда исследовательских текстов, опубликованных в: "Художественный Журнал", "Разногласия", "ЦЭМ", "Городские исследования и практики". Член научных экспедиций и бывший сотрудник лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск-Москва).

Важной частью проекта станет фильм, снятый во Владивостоке совместно с учениками Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ) по мотивам повести "Мирные завоеватели" Антония Оссендовского. Это произведение было написано известным польским авантюристом в 1915 г. с целью шантажировать немецкий торговый дом "Кунст и Альберс" (в настоящее время – владивостокский ГУМ) во время Первой мировой войны, когда повсеместно распространились "антинемецкие настроения". После издания книги Оссендовский писал Альфреду Альберсу, угрожая снять провокационный фильм по ее мотивам во Владивостоке.

И хотя в итоге планам мистификатора не было дано осуществиться, сегодня эта история может получить новое прочтение. Художник снимает обещанный Оссендовским фильм в собственной, вольной трактовке, предоставляя зрителю шанс сравнить современную репрезентацию образа шпиона и "врага народа" с аналогичным образом столетней давности.