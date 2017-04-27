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Общество

26 апреля 2017, 11:20
Комиссионный осмотр территории, прилегающей к железной дороге, состоялся во Владивостоке
С приходом весны прилегающая территория к железной дороге находится в удручающем состоянии

Комиссионный осмотр территории, прилегающей к железной дороге, состоялся во Владивостоке

С приходом весны прилегающая территория к железной дороге находится в удручающем состоянии

Представители Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО "РЖД") и территориальных образований Владивостока, совместно с региональными СМИ провели выездное совещание по благоустройству территории краевого центра, расположенной вблизи полосы отвода железной дороги, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Владивостокского филиала ОАО "РЖД".

Для комиссионного осмотра городской инфраструктуры на специальной электромотрисе был выбран участок Владивосток – Угольная, который наиболее популярен у иностранных гостей и туристов, совершающих экскурсии по столице Приморья.

Наиболее проблемными, по словам заместителя начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрея Ваулина, оказались участки городской территории, на которых размещены гаражные кооперативы и постройки частного сектора.

"Что видят из окна поезда пассажиры и гости краевого центра? С одной стороны – красивейший морской пейзаж, а с другой – несанкционированные свалки, которые портят не только эстетическое восприятие, но и влияют на безопасность движения поездов. Картина, безусловно, неприглядная, и на каждый такой факт мы обратили внимание руководства районных администраций Владивостока. Я считаю, что для благоустройства территорий должны быть приложены совместные усилия с причастными районными образованиями Владивостока", – подвел итог выездного совещания Андрей Ваулин.

Напомним, что традиционно с приходом весны железнодорожники Приморья проводят экологический месячник "Чистые пути". Территории, расположенные вблизи железнодорожной инфраструктуры, после таяния снега имеют довольно неприглядный вид. Мусор от многочисленных стихийных рынков, торговых точек и несанкционированных свалок частного сектора попадает на откосы, полосу отвода железной дороги и объекты её инфраструктуры, что не добавляет положительных впечатлений жителям и гостям, прибывающим столицу Приморья по железной дороге. В ходе весенних санитарно-экологических мероприятий работникам железнодорожного транспорта Приморья приходится убирать с прилегающих территорий промышленный и бытовой мусор тоннами.

Добавим, что руководство железной дороги прилагает немало усилий для того, чтобы привлечь внимание городских властей и бизнес-структур к сотрудничеству по благоустройству и надлежащему содержанию территории вне зоны ответственности железной дороги, что в итоге даёт положительный результат.

Метки: благоустройство, железная дорога, РЖД

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