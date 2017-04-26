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Экономика

25 апреля 2017, 22:20
Ученые спрогнозировали ОДУ в Дальневосточном бассейне на 2018 год

Ученые спрогнозировали ОДУ в Дальневосточном бассейне на 2018 год

В рамках общего допустимого улова на Дальневосточном бассейне рекомендуется к освоению примерно 2 735 тыс. тонн

В ТИНРО-Центре состоялись общественные слушания по материалам, обосновывающим общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на Дальневосточном бассейне на 2018 г., а также по материалам общего допустимого улова ВБР во внутренних водоемах Приморского края. В мероприятии приняли участие представители науки, администрации г. Владивостока и Приморья, регионального теруправления Росрыболовства, экологических организаций и жители Приморского края, сообщает ЕНВ.

По сложившейся традиции перед прогнозом на следующий год, ученые рассказывали об итогах предыдущего года. Заведующий отделом бассейновых промысловых прогнозов и регулирования промыслов Евгений Овсянников сообщил, что в 2016 г. на Дальневосточном бассейне всеми пользователями было добыто более 3,2 млн. тонн, причем доля Дальнего Востока в общем объеме вылова в исключительной экономзоне России (73%) была максимальной с 2012 г.

Для получения информационной основы для прогноза в 2016 г. дальневосточными отраслевыми НИИ было проведено 229 рейсов, в том числе 30 морских экспедиций на собственных судах и 65 – на промышленных (мониторинг научными наблюдателями). Также для формирования прогноза использовались данные промысловой статистики и анализ многолетних наблюдений за состоянием популяций. Количество морских экспедиций продолжает неуклонно снижаться последние годы из-за сокращения государственного финансирования.

Всего на 2018 г. на Дальневосточном бассейне в рамках общего допустимого улова рекомендуется к освоению примерно 2 735 тыс. тонн (без учета Восточно-Сибирского моря и Центрально-Охотоморской подзоны). Большую часть от прогнозируемых объемов составляет минтай (65%), на долю сельди (12%), трески(5%) и камбалы (3%) и наваги (2%).

Отвечая на вопросы участников, специалисты указали, что материалы обоснования общего допустимого улова по лососям готовит ВНИРО и этот вопрос рассматривается на общественных слушаниях в Петропавловске-Камчатском. В целом, подготовка и прогноз вылова красной путины на Дальнем Востоке традиционно является одним из пунктов заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.

Также в ходе обсуждения ученые отметили, что формирование объемов ОДУ осуществляется по утвержденным методикам Росрыболовства, где обозначены списки видов. Поэтому гипотезы, как например, о существовании у косаток разных видов либо экотипов в Охотском море, которые остаются дискуссионными вопросами, могут отражаться только в рекомендациях к непосредственным пользователям. Несмотря на то, что цифры по морским млекопитающим на слушаниях обычно представляются общие по морям, ученые с целью распределения нагрузки делают рекомендации по промрайонам.

Вторым пунктом для обсуждения стал прогноз общего допустимого вылова пресноводных объектов во внутренних водоемах Приморского края. Как сообщил научный сотрудник ТИНРО-Центра Максим Шаповалов, в 2018 г. в Приморье в рамках ОДУ предлагается к вылову 560 тонн. Основная часть этих объемов приходится на озеро Ханку, где последние годы наблюдается рост запасов рыб. Рост численности отмечается у сазана, коня пестрого, карасей, верхоглядов и других объектов.

Однако при этом интенсивного роста освоения рыб в целом у пользователей не наблюдается. Специалисты также обратили внимание, что существует проблема ННН-промысла на внутренних водоемах края, что является одним из доводов в пользу использования предосторожного подхода при формировании объемов ОДУ.

Следующим этапом утверждения объемов общих допустимых уловов на 2018 г. является государственная экологическая экспертиза, куда будут направлены материалы обоснования вместе с протоколами общественных слушаний.

Метки: прогноз, ТИНРО-Центр

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