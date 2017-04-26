Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 апреля 2017, 17:00
В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы

В результате ее халатных действий стало возможно проникновение на территорию школы постороннего лица и убийство учащейся

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" в городе Находка, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она обвиняется в халатности. По версии следствия, директор школы не организовала соблюдение внутриобъектного и пропускного режима в школе. Не обязала всех работников обращать внимание на присутствие в школе посторонних лиц, обо всех случаях сообщать администратору или в полицию, а при опасности по тревожной кнопке вызывать полицию.

19-летний юноша ворвался в школу, где избил и убил свою 15-летнюю возлюбленную Ксению Л. После этого юноша, Павел П., покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла 18 марта около 12 часов дня по местному времени.

В результате ее халатных действий 18 марта 2016 года стало возможно проникновение на территорию школы постороннего лица и убийство учащейся. Кроме того, при попытке пресечь опасные действия злоумышленника, был избит преподаватель школы. Стоит отметить, что даже после нападения на учителя и ученицу, директор не дала указаний сотрудникам о нажатии кнопки тревожной сигнализации с целью вызова полицейских.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Метки: Находка, уголовное дело, школа

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Устанавливать билборды разрешат через ИнтернетУстанавливать билборды разрешат через Интернет
вчера, 11:00
А электронные отказы на установку получат юридическую силу для обжалования в суде
KFC выходит на Дальний ВостокKFC выходит на Дальний Восток
24 апреля 2017, 19:30 1
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого ресторана всемирно известной сети KFC
С начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристовС начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристов
24 апреля 2017, 14:30
Это на 35 процентов больше, чем за первые три месяца предыдущего года

Последние новости

Объемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растутОбъемы перевозок по линии Хуньчунь - Махалино стабильно растут
сегодня, 00:00
Провинция Цзилинь надеется наладить сообщение со странами северо-восточной Азии, а также странами Европы и Америки
Ученые спрогнозировали ОДУ в Дальневосточном бассейне на 2018 годУченые спрогнозировали ОДУ в Дальневосточном бассейне на 2018 год
вчера, 22:20
В рамках общего допустимого улова на Дальневосточном бассейне рекомендуется к освоению примерно 2 735 тыс. тонн
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские ученияСеверная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения
вчера, 15:30 1
Так КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 4
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+