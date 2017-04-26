В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" в городе Находка, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она обвиняется в халатности. По версии следствия, директор школы не организовала соблюдение внутриобъектного и пропускного режима в школе. Не обязала всех работников обращать внимание на присутствие в школе посторонних лиц, обо всех случаях сообщать администратору или в полицию, а при опасности по тревожной кнопке вызывать полицию.

19-летний юноша ворвался в школу, где избил и убил свою 15-летнюю возлюбленную Ксению Л. После этого юноша, Павел П., покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла 18 марта около 12 часов дня по местному времени.

В результате ее халатных действий 18 марта 2016 года стало возможно проникновение на территорию школы постороннего лица и убийство учащейся. Кроме того, при попытке пресечь опасные действия злоумышленника, был избит преподаватель школы. Стоит отметить, что даже после нападения на учителя и ученицу, директор не дала указаний сотрудникам о нажатии кнопки тревожной сигнализации с целью вызова полицейских.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.