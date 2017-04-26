Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения

Во вторник, 25 апреля, КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан, в честь 85-й годовщины создания Народной армии Северной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Ренхап.

Согласно предоставленным данным, учения с применением артиллерии были приурочены к празднованию 85-ой годовщины со дня основания армии Северной Кореи. По неподтвержденной информации, на мероприятии присутствовал высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает BBC, вооруженная ракетами "Томагавк" атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем "Карл Винсон". По словам командования американской армии, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней, несмотря на противоречивые сообщения о местонахождении этой авианосной группы, появлявшиеся на прошлой неделе. В понедельник государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить "отвратительное животное" "Карл Винсон" одним ударом.

Ранее эксперты ожидали, что к этой дате руководство КНДР организует очередную акцию демонстрации своей военной мощи, как и во время празднования 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Тогда, 16 апреля, Северная Корея попыталась осуществить пуск баллистической ракеты, однако он окончился неудачей; полет ракеты продолжался около пяти секунд.

Эксперты также опубликвовали еще одну возможную дату пуска ракет – 9 мая. В этот день пройдут досрочные выборы лидера Южной Кореи.