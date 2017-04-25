Устанавливать билборды разрешат через Интернет

Федеральная антимонопольная служба хочет прописать в законодательстве возможность получать документы для установки рекламных конструкций через Единый портал госуслуг. Соответствующую инициативу ведомство внесло на рассмотрение Госдумы 18 апреля, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Свои поправки ФАС хочет прописать в 19-ю статью Федерального закона "О рекламе". Сегодня пакет документов для получения разрешения на установку наружной рекламы чаще всего надо подавать в орган местного самоуправления только в письменной форме.

Если законопроект примут, то, согласно ему, после того, как заявка отправится на портал, заявитель, не получивший в течение двух месяцев разрешения либо отказ в его выдаче, может в течение 3-х месяцев обратиться в суд с требованием признать преступным бездействие органа местного самоуправления.

В России есть регионы, которые местными законами разрешили подавать электронные заявки на установку рекламных конструкций. Речь, в частности, идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Калининграде, Нижегородской и Ярославской области.

Лидером среди регионов по демонтажу остаётся Московская область. Здесь по состоянию на 28 марта 2017 года насчитывалось 2497 незаконных рекламных конструкций, что составляет 14,4 процента от всех установленных. А за последний месяц 350 незаконных билбордов было демонтировано во Владивостоке.

Напомним, сегодня для размещения наружной рекламы необходимо получить письменное согласие собственника об установке рекламной конструкции на принадлежащей ему недвижимости, обратиться в органы местного самоуправления с заявлением на получение разрешения, согласовать размещение рекламы с архитектурной службой и комитетом благоустройства города, заключить договор с собственником недвижимости, на которой будет размещать реклама, и оплатить госпошлину за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в размере 5 тысяч рублей. Проходить конкурсные процедуры нужно будет только по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

За соблюдением законодательства о рекламе сейчас следят Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и органы местного самоуправления, причём ФАС может аннулировать разрешение, уже выданное местной администрацией. При выявлении рекламной конструкции, размещённой с нарушениями, госорганы направляют рекламодателю предписание о демонтаже. Если не удалось выявить того, кто незаконно установил билборд, то предписание получает собственник недвижимости, на которой реклама была размещена. В месячный срок после получения предписания наружная реклама должна быть демонтирована, а обжаловать в суде решение о выдаче предписания можно только в течение трёх месяцев. Придётся и штраф заплатить. Для физических лиц он составит от 1 до 1,5 тысячи рублей, для частных предпринимателей — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.