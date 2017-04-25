Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

24 апреля 2017, 22:00
Во Владивостоке может появится консульство Узбекистана

Узбекистан хочет открыть свое консульство во Владивостоке

Консул получит полномочия по оказанию финансового содействия гражданам Узбекистана

В Узбекистане прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений страны в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Жавлона Вахабова.

"Ни для кого не секрет, что сегодня огромное количество наших соотечественников находится за пределами Узбекистана: кто-то выехал по линии академических обменов для продолжения послевузовского обучения, кто-то – для осуществления трудовой деятельности, другие – для налаживания бизнес контактов с иностранными партнерами, многие - в туристических целях", - отметил дипломат.

По его словам, в Виртуальную приемную президента Узбекистана в адрес МИД поступают тысячи обращений граждан страны, которые просят содействовать в решении таких проблем, как: оформление свидетельства на возвращение на родину в случае утраты паспорта; обмен паспортов старых образцов или просроченных на новые; выяснение причин смерти родных и близких за рубежом; оказание помощи в транспортировке тел умерших; содействие в обеспечении объективного расследования уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении себя или близких родственников; содействие в получении алиментов и пособий, выполнении контрактных обязательств и так далее.

"На основе критического анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов в настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов на Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в казахстанском г.Алма-Аты. Кроме того, мы намерены кратно увеличить штатную численность в ряде консульств за рубежом", - рассказал Жавлон Вахабов.

В связи с создавшейся ситуацией Министерство иностранных дел Узбекистана определило защиту прав и законных интересов соотечественников за рубежом одним из главных своих приоритетов.

Напомним, в рамках госвизита президента Узбекистана в Россию подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

"Согласно договору, нашим гражданам теперь будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования", - сказал замглавы МИД.

В настоящее время в России функционируют лишь два консульских учреждения Узбекистана - в Москве и Новосибирске.

Метки: консульство, Узбекистан

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Генконсул КНДР завершил свою миссию в ПриморьеГенконсул КНДР завершил свою миссию в Приморье
22 апреля 2017, 19:00
Владимир Миклушевский поблагодарил генконсула Северной Кореи за работу в Приморье
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего ВостокаИсследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока
20 апреля 2017, 14:30 1
Две трети жителей Дальнего Востока считают, что правительство не справляется с задачей развития ДФО
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы ВладивостокаПрокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока
18 апреля 2017, 14:40 1
Надзорное ведомство готовит материалы для обращения в суд о признании бездействия городской Думы

Последние новости

Южная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытаниеЮжная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытание
вчера, 19:50
Это может произойти 25 апреля в День армии КНДР
KFC выходит на Дальний ВостокKFC выходит на Дальний Восток
вчера, 19:30 1
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого ресторана всемирно известной сети KFC
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт МанилаОтряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт Манила
вчера, 17:50
В рамках визита, крейсер "Варяг" посетил Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+