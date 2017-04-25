Узбекистан хочет открыть свое консульство во Владивостоке

В Узбекистане прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений страны в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Жавлона Вахабова.

"Ни для кого не секрет, что сегодня огромное количество наших соотечественников находится за пределами Узбекистана: кто-то выехал по линии академических обменов для продолжения послевузовского обучения, кто-то – для осуществления трудовой деятельности, другие – для налаживания бизнес контактов с иностранными партнерами, многие - в туристических целях", - отметил дипломат.

По его словам, в Виртуальную приемную президента Узбекистана в адрес МИД поступают тысячи обращений граждан страны, которые просят содействовать в решении таких проблем, как: оформление свидетельства на возвращение на родину в случае утраты паспорта; обмен паспортов старых образцов или просроченных на новые; выяснение причин смерти родных и близких за рубежом; оказание помощи в транспортировке тел умерших; содействие в обеспечении объективного расследования уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении себя или близких родственников; содействие в получении алиментов и пособий, выполнении контрактных обязательств и так далее.

"На основе критического анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов в настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов на Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в казахстанском г.Алма-Аты. Кроме того, мы намерены кратно увеличить штатную численность в ряде консульств за рубежом", - рассказал Жавлон Вахабов.

В связи с создавшейся ситуацией Министерство иностранных дел Узбекистана определило защиту прав и законных интересов соотечественников за рубежом одним из главных своих приоритетов.

Напомним, в рамках госвизита президента Узбекистана в Россию подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

"Согласно договору, нашим гражданам теперь будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования", - сказал замглавы МИД.

В настоящее время в России функционируют лишь два консульских учреждения Узбекистана - в Москве и Новосибирске.