Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

24 апреля 2017, 19:30
KFC выходит на Дальний Восток

KFC выходит на Дальний Восток

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого ресторана всемирно известной сети KFC

Рынок ресторанов быстрого обслуживания на Дальнем Востоке еще далек от насыщения. Так, согласно данным аналитической компании Business Analytica, на города Владивосток, Хабаровск и Благовещенск, общей численностью населения более 1,5 млн человек, приходится всего 13 федеральных сетевых заведений быстрого обслуживания. Такой показатель открывает широкие перспективы для роста и развития этого сегмента.Бренд KFC продолжает экспансию и активное развитие бизнеса в регионах. Так, 20 апреля состоялась торжественная церемония открытия первого ресторана KFC на Дальнем Востоке. Ресторан, рассчитанный на 86 посадочных мест, находится по адресу ул. Полетаева, 6д. (ТРК "Седанка Сити"), сообщает ЕНВ.

Согласно новой глобальной стратегии компании YUM! Brands, сеть KFC будет в первую очередь расширяться именно за счет своих франчайзинговых партнеров. Этот подход позволит повысить эффективность бизнеса, усилить темпы роста и сделать свой вклад в развитие локального предпринимательства. Дополнительный стимул даст туристический потенциал региона, который будет только расти.

На данный момент у сети KFC более 600 ресторанов в России и СНГ, из которых 180 собственных, а 420 франчайзинговых, управляющихся 37 франчайзинговыми партнерами. В 2016 году было открыто 109 ресторанов KFC в России и СНГ, и в следующие три года компания планирует продолжить открывать минимум по 100 точек ежегодно. 

"Мы рады официально запустить бренд KFC на Дальнем Востоке. Этот регион является одним из наиболее стратегически важных для нас, и мы надеемся, что это знаковое открытие послужит стимулом для будущего успешного роста сети. Позитивная экономическая динамика и колоссальный потенциал Дальневосточного федерального округа дают нам уникальную возможность для развития бизнеса. В дальнейшем мы планируем наращивать количество ресторанов и открыть не менее 30 ресторанов к концу 2020 года", — комментирует директор по операционной деятельности KFC Россия и СНГ Ольга Елисеева.

Также перед KFC стоят амбициозные цели по развитию формата Drive, что особенно актуально для Дальнего Востока, как региона с очень высоким уровнем автомобилизации. Другой стратегической целью является наращивание присутствия в малых городах. Компания работает над увеличением количества рабочих мест в таких населенных пунктах с развитием сети ресторанов малых форматов, а также над поддержкой локальных поставщиков. Сегодня 100% куриного мяса или порядка 30 000 тонн ежегодно для ресторанов KFC поставляется российскими производителями. Общая доля продукции российских поставщиков составляет 85% и планомерно растет.

"Мы планируем открывать в Приморском крае ежегодно по 3-4 ресторана KFC, всего до 2020 года в регионе появится не менее 15 ресторанов. Они будут запущены в Находке, Артеме, Уссурийске, но больше всего ресторанов будет  во Владивостоке. Также до 2020 года компания планирует открыть 13 ресторанов KFC в Хабаровском крае: в самом Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре", – отметил франчайзинговый партнер KFC Максим Лимаров.

Метки: KFC, фастфуд

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Мнения, комментарии (1)

Егор, 24.04.2017 19:59
Дети наше все!

Другие новости рубрики

С начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристовС начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристов
вчера, 14:30
Это на 35 процентов больше, чем за первые три месяца предыдущего года
Во Владивостоке пройдет выставка "Морская" в честь 200-летия АйвазовскогоВо Владивостоке пройдет выставка "Морская" в честь 200-летия Айвазовского
вчера, 14:10
Выставка проходит в рамках акции "Пою мое Отечество"
Карты Visa от "Сбербанка" стали недействительными в первой половине дняКарты Visa от "Сбербанка" стали недействительными в первой половине дня
вчера, 13:40
С утра 24 апреля произошел сбой платежной системы у ведущей кредитной организации страны

Последние новости

Узбекистан хочет открыть свое консульство во ВладивостокеУзбекистан хочет открыть свое консульство во Владивостоке
вчера, 22:00
Консул получит полномочия по оказанию финансового содействия гражданам Узбекистана
Южная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытаниеЮжная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытание
вчера, 19:50
Это может произойти 25 апреля в День армии КНДР
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт МанилаОтряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт Манила
вчера, 17:50
В рамках визита, крейсер "Варяг" посетил Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+