KFC выходит на Дальний Восток

Рынок ресторанов быстрого обслуживания на Дальнем Востоке еще далек от насыщения. Так, согласно данным аналитической компании Business Analytica, на города Владивосток, Хабаровск и Благовещенск, общей численностью населения более 1,5 млн человек, приходится всего 13 федеральных сетевых заведений быстрого обслуживания. Такой показатель открывает широкие перспективы для роста и развития этого сегмента.Бренд KFC продолжает экспансию и активное развитие бизнеса в регионах. Так, 20 апреля состоялась торжественная церемония открытия первого ресторана KFC на Дальнем Востоке. Ресторан, рассчитанный на 86 посадочных мест, находится по адресу ул. Полетаева, 6д. (ТРК "Седанка Сити"), сообщает ЕНВ.

Согласно новой глобальной стратегии компании YUM! Brands, сеть KFC будет в первую очередь расширяться именно за счет своих франчайзинговых партнеров. Этот подход позволит повысить эффективность бизнеса, усилить темпы роста и сделать свой вклад в развитие локального предпринимательства. Дополнительный стимул даст туристический потенциал региона, который будет только расти.

На данный момент у сети KFC более 600 ресторанов в России и СНГ, из которых 180 собственных, а 420 франчайзинговых, управляющихся 37 франчайзинговыми партнерами. В 2016 году было открыто 109 ресторанов KFC в России и СНГ, и в следующие три года компания планирует продолжить открывать минимум по 100 точек ежегодно.

"Мы рады официально запустить бренд KFC на Дальнем Востоке. Этот регион является одним из наиболее стратегически важных для нас, и мы надеемся, что это знаковое открытие послужит стимулом для будущего успешного роста сети. Позитивная экономическая динамика и колоссальный потенциал Дальневосточного федерального округа дают нам уникальную возможность для развития бизнеса. В дальнейшем мы планируем наращивать количество ресторанов и открыть не менее 30 ресторанов к концу 2020 года", — комментирует директор по операционной деятельности KFC Россия и СНГ Ольга Елисеева.

Также перед KFC стоят амбициозные цели по развитию формата Drive, что особенно актуально для Дальнего Востока, как региона с очень высоким уровнем автомобилизации. Другой стратегической целью является наращивание присутствия в малых городах. Компания работает над увеличением количества рабочих мест в таких населенных пунктах с развитием сети ресторанов малых форматов, а также над поддержкой локальных поставщиков. Сегодня 100% куриного мяса или порядка 30 000 тонн ежегодно для ресторанов KFC поставляется российскими производителями. Общая доля продукции российских поставщиков составляет 85% и планомерно растет.

"Мы планируем открывать в Приморском крае ежегодно по 3-4 ресторана KFC, всего до 2020 года в регионе появится не менее 15 ресторанов. Они будут запущены в Находке, Артеме, Уссурийске, но больше всего ресторанов будет во Владивостоке. Также до 2020 года компания планирует открыть 13 ресторанов KFC в Хабаровском крае: в самом Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре", – отметил франчайзинговый партнер KFC Максим Лимаров.