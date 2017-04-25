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В мире

24 апреля 2017, 17:50
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт Манила

Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт Манила

В рамках визита, крейсер "Варяг" посетил Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" покинул порт Манила (Филиппины), сообщает ЕНВ.

В рамках визита, который проходил с 20 по 24 апреля моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования ВМС Филиппин и послом  России на Филиппинах. Крейсер "Варяг" посетил Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности иностранного порта, и провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу, волейболу и перетягиванию каната.

Артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ, выступили с концертами для военнослужащих ВМС Филиппин, а так же для жителей и гостей Манилы.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: ТОФ, Филиппины

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