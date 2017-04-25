КНДР пригрозила Австралии и США применением ядерного оружия

Северная Корея продолжает угрожать миру ядерным ударом. Накануне представители КНДР сделали целых два подобных заявления. Первое касается Австралии, а второе – США, сообщает ЕНВ.

Исходя из заявлений КНДР, Северная Корея вновь угрожает применить ядерное оружие. На этот раз – в сторону Австралии. Согласно заявлению северокорейских представителей, Австралия принимает участие в кампании против КНДР на стороне Соединённых Штатов. КНДР требует прекратить поддерживать США в их позиции по северокорейскому кризису. В противном случае, КНДР рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Австралии.

Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп ответила на этот выпад со стороны Северной Кореи. Она отметила, что КНДР следует уделить внимание своему народу, а не оружию массового уничтожения.

Кроме того, официальная государственная газета Корейской Народной Демократической Республики "Минчжу Чосон" накануне заявила, что Соединённые Штаты преследуют цель раздавить КНДР. Эта статья перекладывает на американскую сторону всю ответственность в эскалации конфликта. Согласно этой статье, Америка стремится к военному решению кризиса. Однако, по заявлениям, указанным в той же статье, КНДР имея высокий боевой потенциал, способна противостоять США.

"Данное информационное столкновение в контексте вновь обострившегося корейского кризиса отличается от многих аналогичных ситуаций в прошлом, – отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Во многом это связанно с тем, что на этот раз в ходе этого кризиса свои проблемы решают не только корейцы и японцы, но и американцы".