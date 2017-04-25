Кисида пообещал бывшим жителям Курил решить вопрос организации чартеров

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида пообещал бывшим жителям Курил решить вопрос организации чартерных авиарейсов между северной префектурой Хоккайдо и южными Курильскими островами, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентсткую газету".

Токио выступает за организацию авиарейсов таким образом, чтобы избежать необходимости проходить таможенные процедуры в России, отметил Кисида.

Бывшие жители при этом пожаловались ему на то, что не видят конкретного плана решения территориального вопроса в отношениях между Японией и Россией.

Ранее Кисида заявлял, что Токио настроен на "четкое обсуждение" совместной деятельности на Курилах.

Главным спором в отношениях России и Японии является отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Нерешённым остаётся вопрос вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

В будущем Россия и Япония планируют вести совместную деятельность на Курилах. Договоренностей об этом удалось достичь во время визита Президента России Владимира Путина в Японию, который прошёл 15 — 16 декабря 2016 года.