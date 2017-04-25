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Общество

24 апреля 2017, 14:30
С начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристов

С начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристов

Это на 35 процентов больше, чем за первые три месяца предыдущего года

За первую декаду 2017 года в Приморском крае побывало около 111 тысяч иностранных граждан. Данная цифра увеличилась почти на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наиболее часто туристами становятся гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидеры среди стран Северо-Восточной Азии – КНР и Южная Корея, сообщает ЕНВ.

 "С января этого года до конца марта в наш регион приехало почти 79 тысяч жителей Китая, что на более 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 10 тысяч туристов приехало из Южной Кореи, что больше 2016 года на 70%", - рассказал глава департамента по туризму Константин Шестаков.

Экспертами также отмечается, что интерес к Приморскому краю повысился и у представителей Японии. Так, число японских граждан, приехавших в регион достигло отметки 1200 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15%.

"На прошедшем недавно в Японии саммите губернаторов Северо-Восточной Азии четырьмя российскими и японскими компаниями был заключен Меморандум о содействии японским гражданам в посещении Приморского края и обеспечении для них интересной туристической программы. Уверен, что этот шаг позволит интенсифицировать интерес к нашему краю", – рассказал Константин Шестаков.

Все чаще приезжают в край и жители европейских государств. Так, количество гостей из Франции увеличилось в два раза.

"В целом по итогам первого квартала поток иностранных граждан вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сообщил глава ведомства.

Напомним, что Приморский край занимает лидирующее место среди субъектов ДФО по объемам туристического потока. Сюда приезжает более 70% туристов. Кроме того, именно Приморский край предложил идею о создании "Восточного кольца России", общего бренда, объединившего регионы Дальнего Востока и Сибири. На данный момент Приморье занимает позицию туристического перераспределителя, который направляет потоки туристов в другие регионы России.

Также, как отмечалось ранее, за 2016 в Приморский край приехало около 575 тысяч иностранцев, что на 35% больше 2015 года.

"За несколько лет в регионе создаются новые туристические маршруты, огромные комплексы, международные мероприятия, сфера услуг набирает свои обороты. На международных рынках край рекомендует себя как активно развивающийся регион. Также, в контексте восточного развития Дальнего Востока край занимает одно из важных мест. Кроме того, проведение Восточного экономического форума еще больше подняло авторитет Приморского края среди других субъектов России", - сообщил Константин Шестаков.

Метки: АТР, туризм

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