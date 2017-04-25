Во Владивостоке пройдет выставка "Морская" в честь 200-летия Айвазовского

Выставка "Морская", которой приморские художники решили отметить Год 200-летия И. Айвазовского, откроется в залах Приморского отделения "Союза художников России" 25 апреля в 17 часов, сообщает ЕНВ.

Тема моря в изобразительном искусстве поистине неисчерпаема. Еще с доантичного периода представления человека о мире неразрывно были связаны с морем. Во фресках Кносского дворца, в средневековой книжной миниатюре, в полотнах художников Нового времени образ моря предстает в необъятной многогранности художественных манер, сюжетов, смыслов, аллегорий и символов, не говоря о марине – отдельном жанре в изобразительном искусстве, где море является собственно предметом изображения.

Естественно, что этот предмет актуализировался в той территории, где море в силу географических факторов является частью образа жизни, средой профессиональной деятельности, а если смотреть шире, то и особенностью менталитета. Не случайно формулировка "человек побережья" сегодня существует не только как характеристика места проживания, но как отличительное качество личности со свойственной ей свободой, привычкой к возможным экстремальным обстоятельствам и проч.

В искусстве Приморского края к теме моря художники обращались еще в период становления здесь художественной жизни. Известны имена А. Сахарова, по отзывам в прессе того периода талантливого мариниста, и С. Латернера, одного из активистов местной художественной жизни, неистощимого организатора выставок и художника, который изобразил Дальний Восток от южного Приморья до Берингова залива, включая Камчатку и Командоры.

От них можно протянуть нить к Н. Штуккенбергу, капитану и художнику-маринисту, запечатлевшему могучие ледоколы, выводившие суда на открытую воду, и саму морскую стихию в разных ее состояниях. А далее …нет, пожалуй, автора в Приморском крае, который не обратился бы к теме моря. В ней можно наблюдать, как развивалась сама история регионального изобразительного искусства, в которой были и северная тема, и Шикотанская группа, и время поисков выразительности на излете советской эпохи, лежавшей не в русле норм социалистического реализма, и нынешний, когда открыты все пути.

В экспозиции будут представлены работы более 100 авторов, в числе которых и художники старшего поколения, начавшие свой путь в искусстве в середине ХХ века (И. Рыбачук, К. Шебеко, Т. Кушнарев), и молодые, чей почерк складывается сегодня.

Выставка продлится с 25 апреля по 14 мая.