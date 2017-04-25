Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

24 апреля 2017, 14:10
Шебеко К. И. Корабли, 1980
Рыбачук И. В. Тихий Океан. 1957

Во Владивостоке пройдет выставка "Морская" в честь 200-летия Айвазовского

Выставка проходит в рамках акции "Пою мое Отечество"

Выставка "Морская", которой приморские художники решили отметить Год 200-летия И. Айвазовского, откроется в залах Приморского отделения "Союза художников России" 25 апреля в 17 часов, сообщает ЕНВ.

Тема моря в изобразительном искусстве поистине неисчерпаема. Еще с доантичного периода представления человека о мире неразрывно были связаны с морем. Во фресках Кносского дворца, в средневековой книжной миниатюре, в полотнах художников Нового времени образ моря предстает в необъятной многогранности художественных манер, сюжетов, смыслов, аллегорий и символов, не говоря о марине – отдельном жанре в изобразительном искусстве, где море является собственно предметом изображения.

Естественно, что этот предмет актуализировался в той территории, где море в силу географических факторов является частью образа жизни, средой профессиональной деятельности, а если смотреть шире, то и особенностью менталитета. Не случайно формулировка "человек побережья" сегодня существует не только как характеристика места проживания, но как отличительное качество личности со свойственной ей свободой, привычкой к возможным экстремальным обстоятельствам и проч.

В искусстве Приморского края к теме моря художники обращались еще в период становления здесь художественной жизни. Известны имена А. Сахарова, по отзывам в прессе того периода талантливого мариниста, и С. Латернера, одного из активистов местной художественной жизни, неистощимого организатора выставок и художника, который изобразил Дальний Восток от южного Приморья до Берингова залива, включая Камчатку и Командоры.

От них можно протянуть нить к Н. Штуккенбергу, капитану и художнику-маринисту, запечатлевшему могучие ледоколы, выводившие суда на открытую воду, и саму морскую стихию в разных ее состояниях. А далее …нет, пожалуй, автора в Приморском крае, который не обратился бы к теме моря. В ней можно наблюдать, как развивалась сама история регионального изобразительного искусства, в которой были и северная тема, и Шикотанская группа, и время поисков выразительности на излете советской эпохи, лежавшей не в русле норм социалистического реализма, и нынешний, когда открыты все пути.    

В экспозиции будут представлены работы более 100 авторов, в числе которых и художники старшего поколения, начавшие свой путь в искусстве в середине ХХ века (И. Рыбачук, К. Шебеко, Т. Кушнарев), и молодые, чей почерк складывается сегодня.

Выставка продлится с 25 апреля по 14 мая.

Метки: выставка, картины, художники

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

KFC выходит на Дальний ВостокKFC выходит на Дальний Восток
вчера, 19:30 1
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого ресторана всемирно известной сети KFC
С начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристовС начала 2017 года Приморье посетило более 110 тысяч иностранных туристов
вчера, 14:30
Это на 35 процентов больше, чем за первые три месяца предыдущего года
Карты Visa от "Сбербанка" стали недействительными в первой половине дняКарты Visa от "Сбербанка" стали недействительными в первой половине дня
вчера, 13:40
С утра 24 апреля произошел сбой платежной системы у ведущей кредитной организации страны

Последние новости

Узбекистан хочет открыть свое консульство во ВладивостокеУзбекистан хочет открыть свое консульство во Владивостоке
вчера, 22:00
Консул получит полномочия по оказанию финансового содействия гражданам Узбекистана
Южная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытаниеЮжная Корея заявила, что в нынешний вторник КНДР проведет свое шестое ядерное испытание
вчера, 19:50
Это может произойти 25 апреля в День армии КНДР
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт МанилаОтряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в порт Манила
вчера, 17:50
В рамках визита, крейсер "Варяг" посетил Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3
18.04.2017 14:40
Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов Думы Владивостока 1
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+