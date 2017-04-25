Карты Visa от "Сбербанка" стали недействительными в первой половине дня

Сегодня, 24 апреля с утра начали поступать тревожные сигналы о блокировке карты Visa в Сбербанке. Практически сразу появились слухи о всеобщей блокировке карт Visa по всей России, сообщает ЕНВ.

В магазинах такие карты Сбербанка не принимаются, а банкоматы не выдают деньги. В народе началась паника. В центральном отделении ПАО "Сбербанк" нам сообщили, что существуют определённые проблемы с картами Visa, но "волноваться не стоит". Специалисты местных отделений сообщили, что работа платежной системы Visa в Сбербанке будет восстановлена ориентировочно до 14:00.

Как сообщают в Социальном коммерческом банке "Примсоцбанк", проблема не является характерной для всех банков. Специалисты отметили, что к ним также пришла информация о трудностях и сбоях в системе в Сбербанке, которые обещают ликвидировать в ближайшее время.

Сегодня у многих людей возникли сложности с картами Visa от Сбербанка. Сразу же возникли слухи о том, что такие трудности касаются всех карт Visa, притом, в масштабах всей страны. Кроме того, проблемы возникли и у держателей карты, которые попытались перевести средства через онлайн-приложение.