Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке

В почтовое обращение вышла марка, посвящённая 25-летию Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. На ней изображена эмблема Ассоциации, на полях блока — георгиевская ленточка и памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в г. Москве, сообщает ЕНВ.

Почтовый блок размером 77х72 мм, номиналом 100 рублей, изданный тиражом 65 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России. В Приморском крае филателистическая продукция в ближайшее время будет представлена в центральных почтовых отделениях Владивостока, Артема и Уссурийска, а также в специализированном филателистическом салоне.

Общероссийская общественная организация Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России создана 28 апреля 1992 года. Ассоциация объединяет сотрудников, военнослужащих и пенсионеров органов внутренних дел МВД России и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях, в том числе уволенных в запас и ушедших в отставку. На сегодняшний день в организации состоят более 500 тысяч человек.