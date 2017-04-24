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Экономика

24 апреля 2017, 11:00
Партнеры ОАО "РЖД" выразили заинтересованность в развитии Хасанского направления перевозок

Партнеры ОАО "РЖД" выразили заинтересованность в развитии Хасанского направления перевозок

Хасанское направление демонстрирует уверенный рост

Дальневосточные железнодорожники и портовики в ходе совещания обсудили перспективы увеличения объемов грузовых перевозок в направлении пограничных переходов и припортовых станций юга Приморского края, сообщает ЕНВ.

Отмечено, что Хасанское направление в последнее время демонстрирует уверенный рост. Только по итогам прошлого года по железнодорожному участку Барановский – Хасан было перевезено 12,4 млн тонн груза, что на 40% превысило результат предыдущего года. 

В 2017 году эксперты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания прогнозируют дальнейшее  увеличение объемов перевозок до 14,2 млн тонн. По оценкам экспертов, к 2025 году грузопоток вырастет до 22,9 млн тонн в год, а при условии ввода в строй новых морских терминалов Дальневосточная магистраль может ежегодно рассчитывать на 42,9 млн тонн грузов в год на Хасанском направлении. Речь идет о строительстве специализированного терминала по перевалке зерна в порту Зарубино и универсального перегрузочного комплекса в районе станции Бамбурово. Потенциал каждого объекта оценивается в 10 млн тонн в год.

Для беспрепятственной перевозки такого объема грузов инфраструктура железнодорожного участка Уссурийск – Барановский – Хасан потребует серьезной модернизации, и первые шаги в этом направлении уже сделаны. Поскольку ветка является однопутной, то первостепенное внимание уделяется развитию станций и разъездов. Так, по программе Восточного полигона построены разъезды Рязановка, Пожарский и Барсовый, что позволило удвоить пропускную способность всего участка. В дальнейшем потребуется оборудовать его системой автоблокировки, реконструировать станции Гвоздево и Посьет. Кроме того, развитие получат и пограничные переходы. В настоящий момент ведется реконструкция одного из них – Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР). 

Метки: РЖД, Хасан

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