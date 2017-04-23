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Общество

22 апреля 2017, 19:00
Лес района Змеинки очистили от мусора

Лес района Змеинки очистили от мусора

Жители Первомайского района совместно с депутатом Законодательного Собрания Андреем Ищенко уже год решают проблемы береговой полосы микрорайона

В субботнике 22 апреля активисты Первомайского района провели субботник в лесной зоне района Змеинки. С наступлением весны территорию излюбленного места отдыха первомайцев понадобилось привести в порядок, сообщает ЕНВ.

В уборке территории приняли участие местные активисты, работники предприятий района, а также неравнодушные жители района Змеинки, которые откликнулись на призывы организаторов. Информация о субботнике была размещена заранее: в газетах, информационных порталах и соцсетях.

"Мы начали заниматься лесом Змеинки еще в прошлом году, когда администрация города нанезаконных основаниях провела торги по аренде земельного участка площадью 13,5 гектаров под коммерческую застройку, – отмечает организатор субботника, депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко. – Я провел здесь все свое детство. Лес стал излюбленным местом отдыха для жителей Первомайского района. Для того, чтобы напомнить о проблеме леса Змеинки активисты Первомайского района вышли сегодня на субботник", - отметил он.

"Мне не равнодушно будущее нашего края, - отмечает один из активистов, - люди часто выбрасывают мусор в неположенных местах и, таким образом, загрязняется экология. Я хочу помочь природе, чтобы в будущем наш город не превратился в свалку".

"У меня, как у депутата Законодательного Собрания Приморья есть обязательства перед избирателями районами по защите этой территории, – рассказывает Андрей Ищенко. – Как результат, за последний год стройка на этой территории не велась, деревья больше не вырубаются. Таким образом, мы контролируем ситуацию, а если компания все же будет проводить какие-то мероприятия в направлении застройки, то мы будем пресекать их действия: проводить митинги, различные акции протеста. В этом плане субботник – "легкая" форма акции, отражающая проблему лесной зоны районаЗмеинки", - подчеркнул депутат.

Отметим, что 22 апреля в уборочных мероприятиях по всему городу приняли участие местные власти, организации всех форм собственности, управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения культуры, образования и здравоохранения.

Метки: Змеинка, КПРФ, субботник

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