Сотрудничество России и Японии в сфере энергетики будет перезагружено

Министр энергетики России призывает Токио реализовать "план восьми пунктов" сотрудничества с Москвой, предложенный Японией в прошлом году. Александр Новак находится с визитом в Японии, чтобы обсудить с японским правительством пути сотрудничества двух стран в области энергетики, сообщает ЕНВ.

В интервью NHK в Токио в пятницу Новак заявил, что два правительства должны провести переговоры быстро, чтобы начать работать над запланированным проектом сотрудничества.

Он выразил надежду, что страны смогут быстро продвинуться, обсуждая этот вопрос в ходе предстоящих событий, таких как встреча премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в конце этого месяца.

Касаясь одного из проектов строительства завода по производству сжиженного природного газа в Арктике, Новак отметил, что Россия не может позволить себе оставаться простаивающим поставщиком нефти и природного газа.

Он призвал японскую сторону к техническому сотрудничеству, чтобы Россия могла развивать высокоразвитые технологии и создавать конкурентоспособные продукты.