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В мире

22 апреля 2017, 11:20
Президент Филиппин крейсер посетил "Варяг"
Президент Филиппин крейсер посетил "Варяг"
Президент Филиппин крейсер посетил "Варяг"
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Президент Филиппин посетил крейсер "Варяг"

Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей

В рамках визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила (Филиппины) на гвардейском ракетном крейсере "Варяг" прошла торжественная церемония встречи президента этой страны Родриго Роа Дутерте, сообщает ЕНВ.

Президент Филиппин осмотрел флагман Тихоокеанского флота (ТОФ). Командир корабля гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко рассказал высокому гостю об истории крейсера "Варяг", ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев. Также Родриго Роа Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.

В ходе встречи состоялось совместное фотографирование президента Филиппин с моряками "Варяга".

Заход российских кораблей в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего их экипажи продолжат выполнение задач дальнего морского похода, который проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил России и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли уже совершили заход в порт Пусан (Южная Корея).

Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона.

Метки: ТОФ, Филиппины

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