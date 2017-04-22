22 апреля во Владивостоке пройдёт общегородской субботник

В субботнике 22 апреля традиционно примут участие структурные подразделения владивостокской администрации. В 2017 году были определены несколько мест, где будут работать представители муниципальных служб. Среди этих мест прибрежные полосы бухт Соболь и Патрокл, а также, прибрежная полоса мыса Калузина, откос у станции "Моргородок" и другие городские локации, сообщает ЕНВ.

Предприятиям всех форм собственности, разосланы рекомендации принять участие в городском субботнике и навести на своих территориях порядок. Такое приглашение получили управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения культуры, образования и здравоохранения.

"Завтра, 22 апреля в 10:30 мы планируем провести экологический субботник в лесу Змеинки, - отмечает один из организаторов субботника, депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко, - на него приглашаются все желающие и неравнодушные граждане. Место сбора – нижняя площадка напротив кафе "Русалочка".

Традиция проведения субботников общегородского масштаба существует уже много десятилетий. И этот год тоже не стал исключением из этой многогодовой традиции. Представители городской администрации опять просят горожан выйти горожан на очередной субботник.

В этом году субботник пройдёт также на Русском острове. Помимо кампуса ДВФУ, субботник затронет такие необычные места, как территория памятника природы регионального значения в районе бухты Чернышева на острове Русский.