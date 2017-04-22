Китайская корпорация намерена построить в Приморском крае нефтеперерабатывающий завод

Компания XinChen Ind. & Com. Group, расположенная в Китае, в скором времени планирует построить нефтехимический завод. Ожидаемый объем инвестиций с китайской стороны составит от 3,5 до 4,5 млрд. долларов. Президент корпорации Чжай Юйцзя рассказал также о дальнейших планах по развитию нефтехимического бизнеса на территории региона, сообщает ЕНВ.



"Мы рассчитываем в скором времени построить нефтеперерабатывающий завод на территории Приморского края в районе Лесозаводского городского округа и ждем поддержку властей Приморья", - рассказал Чжай Юйцзя. Основные этапы будущего строительства главой компании пока не называются.



Вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, прокомментировав ситуацию, указал на то, что администрация в принципе поддерживает проект и готова поддержать китайских инвесторов, однако, в первую очередь, необходимо решить вопросы по проекту на межправительственном уровне.

"С согласованием на межправительственном уровне могут быть проблемы, - отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В концепцию развитию Дальнего Востока заложено строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Партизанском районе, под него недавно был создан ТОР, поэтому сторонам придется потрудиться, что обосновать целесообразность еще одного предприятия этого типа на территории края", - подчеркнул Юрий Коломейцев.



"Мы давно сотрудничаем с Китаем, особенно с его северо-восточными провинциями, в сферах продажи услуг, переработки леса, производства сельхозпродукции, туризма и других областях. Сейчас наша политика налажена на еще большее увеличение стратегического взаимоотношения", – отмечает Василий Усольцев.



Отметим, что на данный момент в регионе нет нефтеперерабатывающих заводов. Ближайшее производство располагается в городе Хабаровске и находится под контролем "Независимой нефтегазовой компанией" Эдуарда Худайнатова, который раньше управлял "Роснефтью".



Деятельность группы компаний XinChen Ind. & Com. Group направлена на строительство совместных мероприятий и производства за границей. Компания оказывает услуги в сферах консультационных услуг, переработки сырья, обменом технологиями, строительными работами, разработкой технологий в области минеральных и энергоресурсов, заготовкой лесного сырья, производством и продажей алкогольной продукции. Основное предприятие находится в Харбине, в провинции Хэйлунцзян.