Командир крейсера "Варяг" ТОФ встретился с командующим ВМС Филиппин

В рамках визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в порт Манила (Филиппины) командир крейсера "Варяг" гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко с группой российских офицеров с визитом вежливости посетили командующего военно-морскими силами Филиппин Франциско Габуда. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. По традиции стороны обменялись сувенирами с военно-морской символикой двух стран, прошло совместное фотографирование, сообщает ЕНВ.

В первый день пребывания в иностранном порту крейсер "Варяг" посетил Посол России на Филиппинах Игорь Ховаев, кроме того, моряки-тихоокеанцы, представители командования ВМС Филиппин и Посол России приняли участие в церемонии возложении венков к памятнику филиппинскому национальному герою Хосе Рисалю. На крейсере "Варяг" для военнослужащих ВМС Филиппин была организована обзорная экскурсия.

Заход кораблей ТОФ в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего они продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.