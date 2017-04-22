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Китай

21 апреля 2017, 16:40
Президент России Владимир Путин в мае посетит Китай

Президент России Владимир Путин в мае посетит Китай

Встреча пройдет в рамках международного форма "Один пояс — один путь"

Глава Российской Федерации Владимир Путин посетит международный форум "Один пояс — один путь", который состоится в мае текущего года в Китае. Свое участие российский лидер подтвердил в ходе встречи в Кремле с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном, сообщает ЕНВ.

Путин отметил, что стратегические отношения России с КНР подкрепляются и деятельностью по линии межпарламентских связей.

"В ближайшее время мне предстоит поездка в Пекин по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина", - сообщил Владимир Путин.

В свою очередь, Дэцзян подчеркнул, что в Китае ждут и приветствуют приезд президента РФ. По его словам, в рамках международного форма "Один пояс — один путь" будет проведена встреча лидеров двух государств. Дэцзян заключил, что для укрепления дружбы и сотрудничества России и Китая это имеет важное значение.

"Китайская сторона ждёт и приветствует Ваш приезд в Китай в мае текущего года на форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь". Вы будете нашим самым высоким гостем. В рамках форума также состоится встреча двух лидеров, Ваша встреча с Председателем Си Цзиньпином, и это имеет особое значение для укрепления дружбы и сотрудничества наших стран, а также продвижения практического сотрудничества между нашими двумя странами по всем направлениям, особенно в условиях современной ситуации", - отметил Чжан Дэцзян.

Метки: Китай, Один пояс — один путь, форум

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