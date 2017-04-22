Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшее причинение вреда в виде упущенной выгоды в размере свыше 8 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте выявили факт злоупотребления должностными полномочиями заместителем руководителя одного из транспортных предприятий, повлекший причинение вреда в виде упущенной выгоды в размере свыше 8 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте было установлено, что злоумышленница составляла и выдавала обратившимся к ней посторонним лицам справки о том, что они являются сотрудниками железной дороги.

Данные справки предоставлялись в дошкольные образовательные учреждения, на основании которых граждане освобождались от оплаты в размере 80% за содержание своих детей в ведомственных детских садах. Следователями была доказана причастность обвиняемой в совершении 25 фактов преступной деятельности.

Упущенная выгода железной дороги от незаконных действий злоумышленницы составила свыше восьми миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте были предприняты меры к возмещению предприятию порядка 2,5 миллионов рублей, а так же наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.