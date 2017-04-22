Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

21 апреля 2017, 15:00
Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

Должное лицо выдавало поддельные справки, которые использовались во избежание оплаты за обучение и воспитание детей в ведомственных детсадах

Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшее причинение вреда в виде упущенной выгоды в размере свыше 8 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте выявили факт злоупотребления должностными полномочиями заместителем руководителя одного из транспортных предприятий, повлекший причинение вреда в виде упущенной выгоды в размере свыше 8 миллионов рублей. 
В ходе предварительного следствия следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте было установлено, что злоумышленница составляла и выдавала обратившимся к ней посторонним лицам справки о том, что они являются сотрудниками железной дороги.

Данные справки предоставлялись в дошкольные образовательные учреждения, на основании которых граждане освобождались от оплаты в размере 80% за содержание своих детей в ведомственных детских садах. Следователями была доказана причастность обвиняемой в совершении 25 фактов преступной деятельности.

Упущенная выгода железной дороги от незаконных действий злоумышленницы составила свыше восьми миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями Владивостокского линейного управления МВД России  на транспорте были предприняты меры к возмещению предприятию порядка 2,5 миллионов рублей, а так же наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 5 миллионов  рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Метки: коррупция, МВД, превышение полномочий, преступление

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

22 апреля во Владивостоке пройдёт общегородской субботник22 апреля во Владивостоке пройдёт общегородской субботник
вчера, 22:00
Традиция проведения субботника в это время существует еще с советских времен
Росгвардия пересмотрит свою ценовую политикуРосгвардия пересмотрит свою ценовую политику
вчера, 13:40
Услуги национальной гвардии РФ по частной охране в два раза выше, чем у ЧОПов
Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организациейВерховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
вчера, 12:20
Верующие начали готовить апелляционную жалобу, которую рассмотрят в течение месяца

Последние новости

Китайская корпорация намерена построить в Приморском крае нефтеперерабатывающий заводКитайская корпорация намерена построить в Приморском крае нефтеперерабатывающий завод
вчера, 21:50
Предприятие будет находиться в черте Лесозаводска
Командир крейсера "Варяг" ТОФ встретился с командующим ВМС ФилиппинКомандир крейсера "Варяг" ТОФ встретился с командующим ВМС Филиппин
вчера, 17:00
Стороны обменялись сувенирами с военно-морской символикой двух стран, прошло совместное фотографирование
Президент России Владимир Путин в мае посетит КитайПрезидент России Владимир Путин в мае посетит Китай
вчера, 16:40
Встреча пройдет в рамках международного форма "Один пояс — один путь"

Опрос:

На Ваш взгляд, какова разумная цена на однокомнатную квартиру во Владивостоке?








Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 4
18.04.2017 09:00
Конфликт между США и КНДР может отразиться на развитии Дальнего Востока 3
19.04.2017 11:30
Вьетнамская корпорация TH True Milk планирует создать комплекс молочного животноводства в Приморье 1
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+