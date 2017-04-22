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Экономика

21 апреля 2017, 14:40
ДРСК начала подключать к энергоснабжению получателей "дальневосточного гектара"

ДРСК начала подключать к энергоснабжению получателей "дальневосточного гектара"

Наибольшее число заявителей находится в Амурской области потом следуют жители Приморского края

Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) организовала подключение к источникам энергоснабжения первых получателей "дальневосточного гектара", в рамках которых заключено 19 договоров присоединения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Поступило 38 заявок на технологические работы в рамках реализации программы энергоснабжения территорий "дальневосточного гектара". Наибольшее число заявителей находится в Амурской области (16 заявок), за которыми следуют жители Приморского края (13 заявок)", - говорится в сообщении.

Льготная ставка по договорам составит 550 рублей, поскольку заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков к электросетевым объектам компании. Льготное присоединение мощности возможно, если расстояние от участков до электростанций составляет не более 300 метров в городской местности и не более 500 метров в сельской местности.

"На данный момент заключено 19 договоров техприсоединения по льготной ставке 550 рублей, так как заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков  к электросетевым объектам компании. Льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, и не более 500 метров в сельской местности", - отметили в ДРСК.

Закон о "дальневосточном гектаре" позволяет получить помощь в инфраструктурном оснащении.

"Это возможно, если участки 20 и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 км от него. В этом случае местные власти оказывают содействие в обустройстве территории", — заявили представители ДРСК.

Согласно данным Минвостокразвития, всего с начала действия программы, на получение Дальневосточного гектара было подано более 80 тысяч заявок, отдано в пользование более 11,5 тысяч участков, более 70 тысяч заявок рассматриваются.  

Метки: дальневосточный гектар, ДРСК

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