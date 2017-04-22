Росгвардия пересмотрит свою ценовую политику

11 апреля 2017 года на обсуждение на сайт федерального портала нормативных правовых актов был выставлен проект об утверждении методики установления тарифов на оказываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организациями, а также на иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе, сообщает ЕНВ.

Данный проект сформирован на основе проведённого мониторинга расценок на 2016 год на услуги, предоставляемые подразделениями Росгвардии и частными охранными организациям. Оказалось, что цены на услуги подразделений вневедомственной охраны в 2 раза выше цен на услуги частных охранных организаций. Поэтому ведомство решило изменить цены на предоставляемые услуги в соответствии с ценообразованием рынке.

В тариф включаются расходы по соответствующим статьям бюджетной классификации Российской Федерации, предусмотренные сметой расходов получателя бюджетных средств, утвержденной в установленном порядке, а именно: накладные расходы по соответствующему виду услуг, расходы, связанные с управлением деятельностью ЦСН ВО Росгвардии, общий фонд оплаты труда сотрудников и работников, фондоплаты труда сотрудников и работников, задействованных в оказании соответствующего вида услуг.

В 2016 году при перезаключении договоров по увеличенным на индекс инфляции тарифам общее количество снятых с охраны объектов составило 14 348, при этом, сумма недополученного дохода составила 1,7 млрд. руб.

Как отмечают эксперты, данные изменения призваны вернуть деньги ведомству, поскольку цены на его услуги станут более приемлемыми. Однако, при этом, плановые показатели по перечислению денежных средств в доход федерального бюджета на 2017 год по линии вневедомственной охраны сформированы, исходя из величины тарифов, действующих в текущем году.