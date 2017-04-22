Японский премьер-министр просит США помочь эвакуировать японцев, похищенных КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что попросил администрацию президента США Дональда Трампа помочь в поиске и освобождении японских граждан, которые были похищены Северной Кореей. Реализация данного плана планируется при чрезвычайной ситуации, сообщает ЕНВ.

Абэ сделал это заявление в четверг на встрече правительственных чиновников и законодателей со стороны правящей партии и оппозиции. Сама встреча напрямую касалась вопроса похищений японских граждан.

Он отметил, что сказал администрации США про то, что этот вопрос является самым важным для его правительства. Абэ также сказал, что Япония уже попросила американцев развивать сотрудничество по спасению похищенных граждан в непредвиденных обстоятельствах.

В связи с этим, группа членов правительства, работающих над решением проблемы, представила премьер-министру ряд предложений. Они призвали усилить санкции против Северной Кореи, расширив список пропхеньянских корейских жителей, чтобы им отказали в возвращении в Японию, а список северокорейских активов в Японии был заморожен.

Группа также призвала правительство сделать все возможное для обеспечения безопасности всех японцев на Корейском полуострове, включая похищенных в результатеобострения кризиса.

Северокорейские агенты похищали японских граждан в 70-х и 80-х годах XX века. В 2001 году Пхеньян заявил, что только 5 из них остались живы, и им было позволено вернуться домой.

Япония признала, по меньшей мере, еще 12 человек в качестве похищенных и уточняет, что их судьба до сих пор остается неизвестной.